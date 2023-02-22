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Госдума проголосовала за приостановление Россией действия ДСНВ
Госдума проголосовала за приостановление Россией действия ДСНВ
Президент Владимир Путин внес законопроект на рассмотрение Госдумы во вторник, 21 февраля. 22.02.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 фев – Sputnik. Депутаты Государственной Думы проголосовали за приостановление Россией действия договора с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.Решение о возобновлении действия договора будет принимать президент России.В послании к Федеральному Собранию России 21 февраля Владимир Путин объявил о приостановке участия России в Договоре по стратегическим наступательным вооружениям. Он подчеркнул, что решение не означает выхода страны из договора, но прежде, чем вернуться к его обсуждению, необходимо понять, как учитывать совокупный стратегический арсенал НАТО, включая Францию и Великобританию.Договор был подписан Россией и США в 2010 году и предусматривал, что к февралю 2018 года арсеналы стран не должны превышать 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов.Россия заявила о выполнении своих обязательств к указанной дате, в то время как США, заявив о том же, привели свои показатели в соответствие с договором за счет нелегитимного одностороннего исключения из зачета части вооружений.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230221/putin-rossiya-priostanavlivaet-uchastie-v-dsnv-1044248006.html
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Госдума проголосовала за приостановление Россией действия ДСНВ
12:20 22.02.2023 (обновлено: 12:44 22.02.2023)
Президент Владимир Путин внес законопроект на рассмотрение Госдумы во вторник, 21 февраля.
СУХУМ, 22 фев – Sputnik.
Депутаты Государственной Думы проголосовали за приостановление Россией действия договора с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщает
пресс-служба Госдумы.
"Договор содержит положения о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. В целях обеспечения контроля за соблюдением положения договора каждая из сторон имеет право осуществлять инспекционную деятельность. При этом США целенаправленно не выполняют свои обязательства по договору в указанной сфере деятельности", – указывается в пояснительной записке.
Решение о возобновлении действия договора будет принимать президент России.
В послании к Федеральному Собранию России 21 февраля Владимир Путин объявил о приостановке участия России в Договоре по стратегическим наступательным вооружениям. Он подчеркнул, что решение не означает выхода страны из договора, но прежде, чем вернуться к его обсуждению, необходимо понять, как учитывать совокупный стратегический арсенал НАТО, включая Францию и Великобританию.
Договор был подписан Россией и США в 2010 году и предусматривал, что к февралю 2018 года арсеналы стран не должны превышать 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов.
Россия заявила о выполнении своих обязательств к указанной дате, в то время как США, заявив о том же, привели свои показатели в соответствие с договором за счет нелегитимного одностороннего исключения из зачета части вооружений.