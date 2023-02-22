https://sputnik-abkhazia.ru/20230222/gosduma-progolosovala-za-priostanovlenie-rossiey-deystviya-dsnv-1044263185.html

Госдума проголосовала за приостановление Россией действия ДСНВ

Госдума проголосовала за приостановление Россией действия ДСНВ

Президент Владимир Путин внес законопроект на рассмотрение Госдумы во вторник, 21 февраля. 22.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-22T12:20+0300

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СУХУМ, 22 фев – Sputnik. Депутаты Государственной Думы проголосовали за приостановление Россией действия договора с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.Решение о возобновлении действия договора будет принимать президент России.В послании к Федеральному Собранию России 21 февраля Владимир Путин объявил о приостановке участия России в Договоре по стратегическим наступательным вооружениям. Он подчеркнул, что решение не означает выхода страны из договора, но прежде, чем вернуться к его обсуждению, необходимо понять, как учитывать совокупный стратегический арсенал НАТО, включая Францию и Великобританию.Договор был подписан Россией и США в 2010 году и предусматривал, что к февралю 2018 года арсеналы стран не должны превышать 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов.Россия заявила о выполнении своих обязательств к указанной дате, в то время как США, заявив о том же, привели свои показатели в соответствие с договором за счет нелегитимного одностороннего исключения из зачета части вооружений.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230221/putin-rossiya-priostanavlivaet-uchastie-v-dsnv-1044248006.html

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