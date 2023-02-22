https://sputnik-abkhazia.ru/20230222/muzey-boevoy-slavy-abkhazii-provedet-v-sele-markula-ekspeditsiyu-tropoy-geroev-1044259194.html

Музей боевой Славы Абхазии проведет в селе Маркула экспедицию "Тропой героев"

Музей боевой Славы Абхазии проведет в селе Маркула экспедицию "Тропой героев"

"Тропой героев" посвящена 30-летию оборонительных и наступательных боев абхазской армии на Восточном фронте, похожие экспедиции уже проходили в селах Лабра и... 22.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-22T09:00+0300

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отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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СУХУМ, 22 фев – Sputnik. Музей боевой Славы имени Владислава Ардзинба организует в селе Маркула Очамчырского района экспедицию "Тропой героев". Об этом в эфире радио Sputnik рассказал представитель музея Геннадий Цулая."В феврале 1993 года грузинские войска начали наступление. Сильнейшим артиллерийским и авиаобстрелам подверглись абхазские села Маркула, Пакуаш, Мыку, Тамыш, Атара, Кутол. Им был нанесен большой урон, было много погибших среди мирного населения. Грузинские боевики закрепили позиции в районе Чайфабрики. Абхазские войска запланировали освободительное наступление. Это было жестокое сражение, которое дошло до рукопашного боя", – рассказал Цулая.В результате этой операции маркулский поселок Чайфабрики был полностью освобожден от грузинских захватчиков.В программе экспедиции встреча с ветеранами Отечественной войны народа Абхазии, учащимися Маркулской средней школы, возложение цветов к памятникам погибших за свободу Абхазии, чтение стихов и исполнение песен на военно-патриотическую тему, а также посещение мест боевых действий, сбор полевого материала от участников описываемых событий.Подобные экспедиции абхазский Музей боевой Славы проводит не впервые. Ранее они были организованы в селах Лабра и Кутол.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221221/vazhnaya-data-kak-abkhaziya-planiruet-otmechat-30-letie-pobedy-1043235882.html

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абхазия, новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993)