https://sputnik-abkhazia.ru/20221221/vazhnaya-data-kak-abkhaziya-planiruet-otmechat-30-letie-pobedy-1043235882.html

Круглая дата: как Абхазия планирует отмечать 30-летие Победы

Круглая дата: как Абхазия планирует отмечать 30-летие Победы

Заседание Государственной комиссии по подготовке мероприятий к празднованию 30-летия Дня Победы и Независимости Абхазии и 15-летия Дня признания независимости... 21.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-21T19:15+0300

2022-12-21T19:15+0300

2022-12-21T20:05+0300

в абхазии

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

новости

абхазия

30 сентября (день победы)

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Члены комиссии высказали свои предложения о том, какие торжественные и памятные мероприятия стоит провести, какие решения принять касательно ветеранов войны, и о каких законопроектах стоит задуматься.Асмат Цвижба, Sputnik.Мероприятия ко Дню Победы и НезависимостиМинистр культуры Абхазии Даур Кове рассказал, что ведомство уже подготовило предварительный план не только к празднованию Дня Победы, но и к 15-летию со Дня признания независимости республики, которое состоится 26 августа 2023 года.Ко Дню добровольца, который в республике отмечается 15 августа, будет организовано мероприятие "Песни, рожденные войной". В нем примут участие артисты из республик Северного Кавказа и юга России, которые будут петь песни военных лет, исполненные добровольцами.Также министерство планирует организовать фотовыставку под рабочим названием "Герои не умирают. Помним.", конкурс на лучший детский рисунок среди школьников, выставку-конкурс для абхазских художников на тему Дня Победы и Независимости.По словам Кове, в плане значится вечер памяти Владислава Ардзинба, концерт-реквием к годовщине Мартовского наступления, мероприятие в селе Тамыш ко дню высадки Тамышского десанта, концерт с участием артистов из республик Северного Кавказа. Кроме того, абхазским режиссерам предложат снять короткометражный фильм о войне.Глава администрации Сухума Беслан Эшба добавил, что будет оказывать содействие в организации мероприятий, большая часть из которых пройдет в столице. По его словам, в 2023 году планируется отремонтировать Красный мост, привести в порядок Сухумскую гору, которую столичные жители называют просто "Фуникулер".Министерство образования и языковой политики Абхазии планирует снять документальный фильм об учителях, принимавших участие в Отечественной войне, рассказал глава министерства Инал Габлия. Также ведомство планирует проводить конференции с участием добровольцев с Северного Кавказа и встречи с ветеранами войны. Будет организован конкурс сочинений и видеороликов по истории Абхазии, в том числе по истории войны.Сохранение архива и статус военного журналистаГлава Абхазской телерадиокомпании Ирина Агрба отметила, что празднование 30-летия Победы - это не просто торжество, а повод провести анализ того, к чему пришло абхазское общество и куда будет двигаться дальше. Поэтому на телевидении будут проведены дискуссии и круглые столы.Агрба подчеркнула, что телевидение обладает богатым военным архивом, который нужно систематизировать и на базе которого нужно создавать новые документальные фильмы.В планах у АГТРК создание фильма по мотивам интервью с жителями сел Очамчырского, Ткуарчалского и Гагрского районов, которые оказались на оккупированной территории. Материала, по словам Агрба, планируется перевести на русский язык и, возможно, добавить английские субтитры."Это очень важный материал для обоснования всей нашей борьбы и усилий для международного признания", - сказала она.Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг затронул тему статуса военных журналистов, режиссеров, звукорежиссеров, монтажеров, редакторов, которые работали в годы войны. Он отметил, что сотрудники СМИ, работавшие в военное время, не обладают никакими льготами и преференциями, и ситуацию необходимо менять.Законодательные инициативыПредседатель политической партии "Амцахара" Алексей Цугба представил ряд предложений, которые были приняты на политсовете партии. В частности, партия предлагает внести изменения в закон "О ветеранах Отечественной войны народа Абхазии". Они касаются снижения пенсионного возраста на пять лет, выплат по боевым наградам инвалидам войны, компенсации половины платы за коммунальные услуги и налога на землю.Председатель движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" Гули Кичба подчеркнула, что в республике осталось всего 1092 семьи погибших, которые получают всего 5500 рублей в качестве пособий. По ее мнению, у матерей, которые потеряли на войне троих или четверых детей, должны быть персональные пенсии."Стыдно так пышно, феерично праздновать, когда семьи погибших так нуждаются", - сказала она.Также члены комиссии сошлись во мнении о необходимости принятия закона "О статусе ветерана Отечественной войны народа Абхазии". Депутат Леонид Лакербая добавил, что наряду с этим в республике должны появиться памятник добровольцам и матерям Абхазии.Председатель комиссии вице-президент Абхазии Бадра Гунба подчеркнул, что главная задача комиссии – выработка основных предложений по празднованию юбилея Победы, а не их финансовое обоснование. По его мнению, 150 миллионов, предусмотренных в проекте бюджета 2023 года на празднование Дня Победы и Независимости может не хватить на реализацию всех предложений."Если будет необходимость предусмотреть больше средств, правительство, думаю, нас поддержит, если нет – у нас нет задачи потратить денег", - сказал он.Наибольший акцент Гунба сделал на работу по сохранению военного архива и приведению его в надлежащий вид. Он подчеркнул, что по этой теме будет необходимо провести отдельное заседание, с привлечением специалистов.

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отечественная война народа абхазии (1992-1993), новости, абхазия, 30 сентября (день победы)