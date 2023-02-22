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Около 1,5 миллиарда рублей выделят на медосмотры детей в новых регионах России
Около 1,5 миллиарда рублей выделят на медосмотры детей в новых регионах России
Пройти медосмотр и получить консультацию педиатров смогут более 220 тысяч детей из новых российских регионов. 22.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-22T20:03+0300
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СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Около полутора миллиардов рублей выделило Правительство России для проведения профилактических медосмотров детей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщает пресс-служба правительства. "Это позволит своевременно выявлять различные заболевания на ранней стадии, при необходимости назначить дальнейшее лечение", – подчеркнул премьер-министр России Михаил Мишустин.Медосмотры смогут пройти более 220 тысяч детей, живущих в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Медики уже начали свою работу.Планируется, что в 2023 году для проведения углубленных обследований в новые регионы направят 35 медбригад с врачами разных специальностей из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230213/shest-detey-iz-dnr-budut-obuchatsya-v-siriuse-1044113560.html
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новости, россия, днр, лнр, херсонская область , запорожская область
Около 1,5 миллиарда рублей выделят на медосмотры детей в новых регионах России
20:03 22.02.2023 (обновлено: 20:12 22.02.2023)
Пройти медосмотр и получить консультацию педиатров смогут более 220 тысяч детей из новых российских регионов.
СУХУМ, 22 фев - Sputnik.
Около полутора миллиардов рублей выделило Правительство России для проведения профилактических медосмотров детей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщает
пресс-служба правительства.
"Это позволит своевременно выявлять различные заболевания на ранней стадии, при необходимости назначить дальнейшее лечение", – подчеркнул премьер-министр России Михаил Мишустин.
Медосмотры смогут пройти более 220 тысяч детей, живущих в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Медики уже начали свою работу.
Планируется, что в 2023 году для проведения углубленных обследований в новые регионы направят 35 медбригад с врачами разных специальностей из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей.