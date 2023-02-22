https://sputnik-abkhazia.ru/20230222/ozero-ritsa-nachalo-pokryvatsya-ldom-1044268393.html

Озеро Рица начало покрываться льдом

Озеро Рица начало покрываться льдом

Температура воздуха ночью в районе Рицы ночью опускается до отметки от -5°C до -7°C, днем – около 0°C. 22.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-22T17:45+0300

2023-02-22T17:45+0300

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СУХУМ, 22 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Озеро Рица находится на стадии замерзания, рассказал директор Рицинского национального реликтового парка Адамур Багателия."Примерно 60 сантиметров снега за ночь выпало. Снегопад приостановился. По прогнозам погоды, после обеда осадки прекратятся, но это всего лишь прогноз. Как поведет себя природа, мы не знаем. Мы поэтапно чистим дороги от снега, так как, если наберется много, будет сложнее", - рассказал Багателия.К утру 22 февраля толщина снега в районе озера Рица достигала более двух метров. Точных данных о погодных условиях на Ауадхаре нет, но, по последней информации, в той части нацпарка выпало до трех метров снега.Багателия уточнил, что в очистке территории задействовано около 30 человек и три единицы техники – снегоуборочная машина, бульдозер и трактор.После снегопадов на территории Рицинского парка сошли две лавины. Одна лавина сошла над туннелем вблизи Голубого озера и перекрыла реку, другая – на 26-м километре пути к озеру Рица.Как рассказал директор объекта, в течение первого получаса вода пробила себе путь. Течение реки восстановилось, подтопления удалось избежать. С того дня лавины больше не сходили.Из-за опасности возникновения лавин въезд на территорию парка был запрещен с 19 февраля. Точная дата открытия объекта пока не назначена, но Багателия считает, что снять ограничения можно будет через 2-3 дня, если позволит погода.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230222/bolee-27-tysyach-chelovek-posetili-ritsinskiy-natspark-i-novoafonskuyu-pescheru-s-1-yanvarya-1044261077.html

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