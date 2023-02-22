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Приостановлено членство России в Международной федерации журналистов
Приостановлено членство России в Международной федерации журналистов
МФЖ объяснила свое решение тем, что Союз журналистов России совершает "действия, противоречащие принципам и целям Федерации". 22.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-22T20:25+0300
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СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Международная федерация журналистов приняла решение о приостановке членства России в организации, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Союза журналистов России Владимира Соловьева. "Только что я получил письмо от генерального секретаря Международной федерации, в котором он мне сообщил, что на заседании исполкома организации принято решение приостановить членство СЖР", - сказал он.МФЖ сообщала, что в отношении Союза журналистов России проводилось расследование, связанное с "открытием СЖР четырех отделений в украинских регионах", которые стали российскими.Соловьев назвал решение политическим и подчеркнул, что никаких оснований на приостановку членства России не было. Таким образом, подчеркнул он, Союз нарушает собственный устав. "Мы можем только сожалеть. В данном случае еще не известно, кому будет хуже. Мы перестанем платить очень большие взносы, совместных мероприятий по понятным причинам сейчас нет", - заключил Соловьев.Он также добавил, что в 2014 году один из сотрудников Союза Журналистов России Тимур Шафир был избран на пост вице-президента МФЖ, несмотря на то, что это произошло после присоединения Крыма к России и открытия отделения СЖР в Симферополе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230222/gosduma-progolosovala-za-priostanovlenie-rossiey-deystviya-dsnv-1044263185.html
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россия, новости
Приостановлено членство России в Международной федерации журналистов
МФЖ объяснила свое решение тем, что Союз журналистов России совершает "действия, противоречащие принципам и целям Федерации".
СУХУМ, 22 фев - Sputnik.
Международная федерация журналистов приняла решение о приостановке членства России в организации, сообщает РИА Новости
со ссылкой на главу Союза журналистов России Владимира Соловьева.
"Только что я получил письмо от генерального секретаря Международной федерации, в котором он мне сообщил, что на заседании исполкома организации принято решение приостановить членство СЖР", - сказал он.
МФЖ сообщала, что в отношении Союза журналистов России проводилось расследование, связанное с "открытием СЖР четырех отделений в украинских регионах", которые стали российскими.
Соловьев назвал решение политическим и подчеркнул, что никаких оснований на приостановку членства России не было. Таким образом, подчеркнул он, Союз нарушает собственный устав.
"Мы можем только сожалеть. В данном случае еще не известно, кому будет хуже. Мы перестанем платить очень большие взносы, совместных мероприятий по понятным причинам сейчас нет", - заключил Соловьев.
Он также добавил, что в 2014 году один из сотрудников Союза Журналистов России Тимур Шафир был избран на пост вице-президента МФЖ, несмотря на то, что это произошло после присоединения Крыма к России и открытия отделения СЖР в Симферополе.