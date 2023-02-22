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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 23 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 23 февраля
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле повышенного атмосферного давления. 22.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-22T19:23+0300
2023-02-22T19:23+0300
2023-02-22T19:23+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 22 фев - Sputnik. В четверг, 23 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ночью и до полудня временами дождь разной интенсивности, в горах снег.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +3°С +8°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 23 февраля
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 22 фев - Sputnik. В четверг, 23 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и до полудня временами дождь разной интенсивности, в горах снег.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +3°С +8°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.