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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 23 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 23 февраля

Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле повышенного атмосферного давления. 22.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-22T19:23+0300

2023-02-22T19:23+0300

2023-02-22T19:23+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 22 фев - Sputnik. В четверг, 23 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ночью и до полудня временами дождь разной интенсивности, в горах снег.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +3°С +8°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии