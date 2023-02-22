https://sputnik-abkhazia.ru/20230222/vks-rossii-unichtozhili-ukrainskiy-tsekh-po-proizvodstvu-minometov-1044264566.html

ВКС России уничтожили украинский цех по производству минометов

ВКС России уничтожили украинский цех по производству минометов

Средства ПВО России за сутки сбили девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожили девять украинских беспилотников. 22.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-22T13:48+0300

2023-02-22T13:48+0300

2023-02-22T14:36+0300

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СУХУМ, 22 фев – Sputnik. Воздушно-космические силы России уничтожили цех по производству и ремонту крупнокалиберных минометов и боеприпасов для украинской армии в районе города Сумы, сообщает Министерство обороны России.Минобороны сообщает, что на Купянском направлении было уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих и два пикапа, на Красно-Лиманском направлении – более 135 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, две самоходные гаубицы "Гвоздика" и одна гаубица Д-20.На Донецком направлении потери противника за сутки составили до 250 военнослужащих убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и гаубица Д-20. Также был уничтожен склад боеприпасов 68-й пехотно-егерской бригады ВСУ. На Южно-Донецком уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20 и гаубица Д-30, на Херсонском направлении – две гаубицы Д-30, склады боеприпасов 123-й и 126-й бригад территориальной обороны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230221/kiev-zaigralsya-v-bakhmutskuyu-myasorubku-rezervy-na-iskhode-1044257527.html

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