https://sputnik-abkhazia.ru/20230221/kiev-zaigralsya-v-bakhmutskuyu-myasorubku-rezervy-na-iskhode-1044257527.html

Киев заигрался в "бахмутскую мясорубку": резервы на исходе

Киев заигрался в "бахмутскую мясорубку": резервы на исходе

Виртуальные победы киевского режима и пустые декларации Запада не отражают реальности. 21.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-21T20:25+0300

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2023-02-21T20:25+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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нато

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владимир путин

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Александр Хроленко, военный обозревательВ зоне СВО российские силы демонстрируют огневое, тактическое и стратегическое доминирование, владеют инициативой, эффективно уничтожают позиции и объекты противника. Российские "клещи" плотнее охватывают Артемовск. "Бахмутская мясорубка" вскоре переместится в Славянско-Краматорский укрепрайон ВСУ.Российские силы прорвали оборону противника на северо-западной окраине Артемовска/Бахмута, 20 февраля полностью освободили Парасковиевку, и продолжают бои за Берховку и Ягодное. По информации Минобороны РФ, успешные наступательные действия организованы во взаимодействии добровольческих штурмовых отрядов (ЧВК "Вагнер) и подразделений ВДВ, при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии "Южной" группировки. Продолжается штурм городских кварталов Артемовска.Украинские войска в Артемовске после потери контроля над Парасковиевкой утратили и возможность беспрепятственного сообщения со Славянском (не считая проселков, у них осталась лишь одна простреливаемая дорога на Часов Яр). Командование ВСУ пытается деблокировать пути снабжения, и бросает в "бахмутскую мясорубку" необученных резервистов. Ранее украинский президент Владимир Зеленский приказал своим (оккупационным) войскам держаться в Артемовске/Бахмуте до получения необходимого западного вооружения, однако чуда не происходит.Американская газета The Wall Street Journal отмечает, что поражение ВСУ в боях за Артемовск может обернуться для киевского режима "утратой доверия как в своей стране, так и за ее пределами". Собственно, денежное выражение западного "доверия" постоянно снижается – во всех странах НАТО воинственные камлания звучат все реже, и явно преобладают над поставками танков.Даже в ходе вчерашнего театрализованного визита американского президента Джо Байдена в Киев (по милости Москвы) объявлен достаточно скромный "пакет" американской военной помощи Украине в сумме 460 млн долларов – это преимущественно артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы Javelin и всего четыре БМП Bradley."Последний выдох" американской гегемонииДля понимания степени эффективности нового "пакета" военной помощи США, достаточно "перевести" 460 млн долларов в боеприпасы. Так, 155-мм артиллерийский снаряд стоит 5000 долларов, следовательно, в новом "пакете" может быть не более 92 тысяч снарядов, которых ВСУ хватит на 18 суток (средний расход – пять тысяч снарядов в сутки). Фактически артиллерийских боеприпасов и противотанковых ракет в "пакете" окажется гораздо меньше – за счет сопутствующей "мелочевки" и запчастей.С другой стороны, Служба внешней разведки РФ вчера сообщила, что страны НАТО с декабря 2021 года "передали ВСУ 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП, 655 артиллерийских систем", и большая часть этого вооружения уже уничтожена российскими войсками. А сегодня президент РФ Владимир Путин заявил о приостановке российского участия в Договоре СНВ-III (продлен до 5 февраля 2026 года) – это сигнал Вашингтону о вероятном выходе Москвы за рамки ограничений (до 1550 единиц развернутых ядерных боезарядов на 700 носителях – межконтинентальных баллистических ракетах, баллистических ракетах субмарин и тяжелых бомбардировщиках). И еще Путин пообещал ответные ядерные испытания, если на таковые решатся Соединенные Штаты. Безусловно, испытания нового "Посейдона" произвели бы неизгладимое и отрезвляющее впечатление на коллективный Запад.Главу американской дипмиссии в Москве Линн Трейси сегодня вызвали в МИД России, чтобы выразить демарш в связи с расширяющейся вовлеченностью США в боевые действия на стороне киевского режима. Российские дипломаты призвали Вашингтон вывести американских и натовских бойцов с украинской территории. Киев неслучайно опасается американского принуждения к миру с Москвой на условиях РФ. Запад вряд ли развяжет Третью мировую войну по желанию кучки необандеровцев – своя шкура дороже.В НАТО уже не раз напоминали украинским питомцам, что использование ВСУ более 5000 артиллерийских снарядов в сутки – превышает объем ежегодных закупок многих европейских стран. Американская декларация о военной поддержке киевского режима "столько, сколько потребуется" уже вошла в конфликт с суровой реальностью и пределом возможностей ВПК США и НАТО.Журнал The American Conservative сообщил, что вера Запада в победу Украины пошатнулась: "Высокомерные заявления, звучавшие большую часть 2022 года, уступили место более встревоженной и даже пессимистичной риторике". Глава Пентагона Ллойд Остин определил небольшое "окно возможностей" для проведения эффективного контрнаступления ВСУ – до весны. Издание резюмирует: "Надежды Вашингтона на достижение чего-то, похожего на победу, или на то, чтобы хотя бы частично вернуть колоссальные американские инвестиции в Украину, с каждым месяцем становятся все более тусклыми. А наши союзники и противники все яснее видят, что Белый дом, зациклившийся на опасно размытой концепции полной победы над Россией, загоняет себя в угол".Повышение ставок не приносит надежд. Попытки Вашингтона "перевести стрелки" на европейских союзников, и сегодняшнее фарисейство американского президента в Варшаве – заведомо обречены на провал, ведь Белый дом не видит "четкого эндшпиля" (финала) украинского конфликта, не понимает, куда идет и ведет лимитрофов. Американский проект становится все более токсичным. Проблемы США и НАТО растут быстрее, чем возможности их решения. На этом фоне подготовка некоего контрудара южной группировки ВСУ на Запорожском направлении выглядит как преступление, и организованный Западом геноцид населения подконтрольной киевскому режиму территории.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, россия, нато, украина, владимир путин