https://sputnik-abkhazia.ru/20230222/vystavka-rabot-abkhazskikh-khudozhnits-apschi-khagba-i-diany-khintba-proydet-v-sochi-1044267079.html

Выставка работ абхазских художниц Апщи Хагба и Дианы Хинтба пройдет в Сочи

Выставка работ абхазских художниц Апщи Хагба и Дианы Хинтба пройдет в Сочи

На выставке в рамках проекта "Абхазский берег" будет представлено 10 картин из коллекции "Люди античности", которые абхазскими художницами специально были... 22.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-22T15:40+0300

2023-02-22T15:40+0300

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СУХУМ, 22 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Выставка работ абхазских художниц Апщи Хагба и Дианы Хинтба откроется в рамках проекта "Абхазский берег" в Сочинском художественном музее имени Дмитрия Жилинского 1 марта. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказала куратор проекта Альбина Яруллина."Абхазский берег" начал свою деятельность в 2022 году. Тогда состоялись две выставки – в Сочи и в Ростове-на-Дону. По словам Яруллиной, проект направлен на культурный обмен с Абхазией."После проведения выставок в прошлом году была очень мощная обратная связь от зрителей, от искусствоведов, и я поняла, что людям интересно. Также стало понятно, что выставочный формат наиболее удобный, эффективный инструмент для того, чтобы не только продемонстрировать художественную ценность, но и передать информацию о других культурных институциях, людях, связанных с культурой страны", – пояснила Яруллина.В 2023 году в рамках проекта "Абхазский берег" планируют провести еще 13 выставок на различные темы в четырех российских городах – в Сочи, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Волгограде.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221115/mesto-prityazheniya-lestnitsa-schastya-poyavilas-v-sukhume-1042640373.html

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