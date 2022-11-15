https://sputnik-abkhazia.ru/20221115/mesto-prityazheniya-lestnitsa-schastya-poyavilas-v-sukhume-1042640373.html

Место притяжения: лестница счастья появилась в Сухуме

Место притяжения: лестница счастья появилась в Сухуме

"Лестница счастья" - продолжение проекта компании Сolors of Nation под называнием "Моменты счастья", спонсорскую помощь проекту оказала компания "Аquafon". 15.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Представители компании Сolors of Nation совместно с группой художников расчистили и раскрасили лестницу расположенную на улице Генерала Гиви Агрба в Сухуме.По словам представительницы Colors of Nation Анны Савиловой, лестница была заброшенной, никак не освещалась. И тогда энтузиасты решили исправить ситуацию, при этом не портя изначальный архитектурный замысел.Раскрашенные подобным образом лестницы существуют во многих странах мира, и яркая достопримечательность будет привлекать внимание молодежи, добавила Савилова."Наши художники написали цитаты на абхазском, русском и английском языках. И очень важно, что мы хотим, чтобы по этой лестнице могли ходить абсолютно все, чтобы была безбарьерная среда", - отметила Савилова.Еще одна представительница компании Лаура Тарнава сообщила, что на расчистку лестницы и ее раскраску понадобилась неделя."Конечно, мы бы сами не справились, поэтому нанимали рабочих, которые тут стригли, вывозили огромное количество мусора. Тут еще много работы и мы планируем это постепенно делать. Может быть цвета кому-то не нравятся, мы специально использовали краску, которую можно при желании легко снять. Мы уже заказали вазоны, раньше они здесь стояли, освещение – мы это все собираемся восстановить", - сказала Тарнава.Раньше возле лестницы стояли лавочки, росли деревья, это было местом притяжения горожан и туристов, местом где они отдыхали, отметила она.Одной из художниц, принявших участие в проекте, стала Апща Хагба. Она написала на лестнице слова "мир" и "счастье" на абхазском языке, ведь эти слова важны для каждого человека на земле. Хагба уверена, что теперь к лестнице будут приходить люди, фотографироваться, и возможно, тогда на нее обратят внимание и она станет еще одной популярной городской локацией.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221031/bibigon-na-naberezhnoy-v-sukhume-poyavilas-novaya-skulptura-arkhipa-labakhua-1042363725.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220606/ne-prosto-graffiti-kto-izobrazhn-na-murale-v-etno-parke-apsny-1039437243.html

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