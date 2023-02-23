https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/artisty-iz-abkhazii-primut-uchastie-v-festivale-slavyanskiy-bazar-v-belarusi-1044288538.html

Артисты из Абхазии примут участие в фестивале "Славянский базар" в Беларуси

Артисты из Абхазии примут участие в фестивале "Славянский базар" в Беларуси

XXXII Международный фестиваль искусств "Славянский базар" будет проходить в Витебске с 12 по 17 июля 2023 года. 23.02.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Представители Абхазии смогут принять участие в международном фестивале искусств "Славянский базар" в Беларуси, сообщает Медиацентр МИД республики."Белорусские коллеги радушно отнеслись к идее выступлений наших артистов на этой международной площадке. Как известно, на фестивале широко представлена не только песенная культура, но и разнообразные виды искусств — изобразительное, театральное, кино, народные ремесла", - рассказал министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба.Он добавил, что в рамках фестиваля также проходят творческие встречи с деятелями мировой культуры, презентации спектаклей и фильмов, художественные выставки.Международный фестиваль искусств "Славянский базар" – крупнейший культурный форум в Беларуси. Он проходит с 1992 года, и за эти годы в нем приняли участие представители более 70 стран.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230221/bzhaniya-belorusy-v-abkhazii-vosprinimayutsya-kak-rodnye-blizkie-lyudi-1044247379.html

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