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Аслан Бжания подписал указ об утверждении членов Общественной палаты
Аслан Бжания подписал указ об утверждении членов Общественной палаты
20 февраля истек срок полномочий членов Общественной палаты Абхазии V созыва. 23.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-23T19:29+0300
2023-02-23T19:29+0300
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СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Президент Аслан Бжания подписал указ "Об утверждении членов Общественной палаты Республики Абхазия", сообщает пресс-служба главы государства. Членами Общественной палаты стали Астамур Адлейба, Роберт Ашба, Роман Герия, Сократ Джинджолия, Гули Кичба, Людмила Лолуа, Отар Ломия, Вараздат Миносян, Леонид Осия, Давид Пилия, Темур Пипия, Александр Страничкин. Низам Хапат.Общественная палата Абхазии – консультативный орган Администрации президента. Закон о ее создании был подписан в 2007 году. Палата состоит из 35 членов. 13 из них назначаются президентом, 11 человек представляют местные администрации, еще 11 —  представители различных политических партий и общественных движений.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/takie-obstoyatelstva-kichba-i-akaba-ob-itogakh-raboty-obschestvennoy-palaty-abkhazii-v-sozyva-1044276545.html
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Аслан Бжания подписал указ об утверждении членов Общественной палаты

19:29 23.02.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук Аслан Бжания
Аслан Бжания - Sputnik Абхазия, 1920, 23.02.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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20 февраля истек срок полномочий членов Общественной палаты Абхазии V созыва.
СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Президент Аслан Бжания подписал указ "Об утверждении членов Общественной палаты Республики Абхазия", сообщает пресс-служба главы государства.
Членами Общественной палаты стали Астамур Адлейба, Роберт Ашба, Роман Герия, Сократ Джинджолия, Гули Кичба, Людмила Лолуа, Отар Ломия, Вараздат Миносян, Леонид Осия, Давид Пилия, Темур Пипия, Александр Страничкин. Низам Хапат.
Общественная палата Абхазии – консультативный орган Администрации президента. Закон о ее создании был подписан в 2007 году.
Палата состоит из 35 членов. 13 из них назначаются президентом, 11 человек представляют местные администрации, еще 11 —  представители различных политических партий и общественных движений.
Такие обстоятельства: Кичба и Акаба об итогах работы Общественной палаты Абхазии V созыва - Sputnik Абхазия, 1920, 23.02.2023
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Такие обстоятельства: Кичба и Акаба об итогах работы Общественной палаты Абхазии V созыва
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