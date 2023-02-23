https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/aslan-bzhaniya-podpisal-ukaz-ob-utverzhdenii-chlenov-obschestvennoy-palaty-1044286321.html
Аслан Бжания подписал указ об утверждении членов Общественной палаты
Аслан Бжания подписал указ об утверждении членов Общественной палаты
20 февраля истек срок полномочий членов Общественной палаты Абхазии V созыва. 23.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-23T19:29+0300
2023-02-23T19:29+0300
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СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Президент Аслан Бжания подписал указ "Об утверждении членов Общественной палаты Республики Абхазия", сообщает пресс-служба главы государства. Членами Общественной палаты стали Астамур Адлейба, Роберт Ашба, Роман Герия, Сократ Джинджолия, Гули Кичба, Людмила Лолуа, Отар Ломия, Вараздат Миносян, Леонид Осия, Давид Пилия, Темур Пипия, Александр Страничкин. Низам Хапат.Общественная палата Абхазии – консультативный орган Администрации президента. Закон о ее создании был подписан в 2007 году. Палата состоит из 35 членов. 13 из них назначаются президентом, 11 человек представляют местные администрации, еще 11 — представители различных политических партий и общественных движений.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/takie-obstoyatelstva-kichba-i-akaba-ob-itogakh-raboty-obschestvennoy-palaty-abkhazii-v-sozyva-1044276545.html
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абхазия
Аслан Бжания подписал указ об утверждении членов Общественной палаты
20 февраля истек срок полномочий членов Общественной палаты Абхазии V созыва.
СУХУМ, 23 фев - Sputnik.
Президент Аслан Бжания подписал указ "Об утверждении членов Общественной палаты Республики Абхазия", сообщает
пресс-служба главы государства.
Членами Общественной палаты стали Астамур Адлейба, Роберт Ашба, Роман Герия, Сократ Джинджолия, Гули Кичба, Людмила Лолуа, Отар Ломия, Вараздат Миносян, Леонид Осия, Давид Пилия, Темур Пипия, Александр Страничкин. Низам Хапат.
Общественная палата Абхазии – консультативный орган Администрации президента. Закон о ее создании был подписан в 2007 году.
Палата состоит из 35 членов. 13 из них назначаются президентом, 11 человек представляют местные администрации, еще 11 — представители различных политических партий и общественных движений.