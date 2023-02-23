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Аслан Бжания поздравил Станислава Лакоба с юбилеем
Аслан Бжания поздравил Станислава Лакоба с юбилеем
В свои 70 лет историк Станислав Лакоба продолжает активно участвовать в жизни республики, публикует статьи и издает книги, которые посвящены актуальным... 23.02.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил с 70-летием историка, писателя, общественного и политического деятеля Станислава Лакоба. №Проявляя себя в науке, искусстве, общественной и политической деятельности, Вы внесли существенный вклад в национально-освободительную борьбу абхазского народа. Заслуживает уважения Ваш вклад в дело сохранения культурного, исторического и духовного наследия Абхазии, укрепления ее международных гуманитарных связей", - говорится в сообщении.Бжания пожелал Лакоба здоровья и успехов в его многогранной и ответственной работе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/issledovatel-poet-i-politicheskiy-deyatel-70-let-stanislavu-lakoba-1044277843.html
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абхазия, аслан бжания, новости
Аслан Бжания поздравил Станислава Лакоба с юбилеем
21:30 23.02.2023 (обновлено: 22:15 23.02.2023)
В свои 70 лет историк Станислав Лакоба продолжает активно участвовать в жизни республики, публикует статьи и издает книги, которые посвящены актуальным вопросам истории Абхазии.
СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил с 70-летием историка, писателя, общественного и политического деятеля Станислава Лакоба.
Глава государства отметил вклад Лакоба в науку и борьбу народа Абхазии за независимость.
№Проявляя себя в науке, искусстве, общественной и политической деятельности, Вы внесли существенный вклад в национально-освободительную борьбу абхазского народа. Заслуживает уважения Ваш вклад в дело сохранения культурного, исторического и духовного наследия Абхазии, укрепления ее международных гуманитарных связей", - говорится в сообщении.
Бжания пожелал Лакоба здоровья и успехов в его многогранной и ответственной работе.