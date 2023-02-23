https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/issledovatel-poet-i-politicheskiy-deyatel-70-let-stanislavu-lakoba-1044277843.html

Исследователь, поэт и политический деятель: 70 лет Станиславу Лакоба

Исследователь, поэт и политический деятель: 70 лет Станиславу Лакоба

Историк-кавказовед, профессор АГУ, лауреат Госпремии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени, автор Лыхненского обращения от 1989 года... 23.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-23T11:00+0300

2023-02-23T11:00+0300

2023-02-23T15:09+0300

абхазия

история

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Сегодня он продолжает свою исследовательскую работу – публикует статьи и издает книги, которые посвящены актуальным вопросам истории Абхазии в разные временные периоды.Бадрак Авидзба, SputnikСтанислав Лакоба как ученыйБудущий историк окончил сухумскую среднюю школу № 19. В школьные годы он увлекался археологией и историей, принимал участие в раскопках на побережье и горных экспедициях.В своих воспоминаниях Станислав Лакоба отмечал, что, будучи учеником 7 или 8 класса, он прочел одну польскую книжку, в которой рассказывалось об археологических раскопках и исследованиях шумерской и египетской цивилизаций. С того момента он стал интересоваться наукой.Позже под влиянием своего наставника Льва Соловьева Лакоба увлекся самым древним периодом истории – палеолитом. Он познакомился со многими исследователями, которые работали в этом направлении, среди них был Борис Пиотровский – известный советский археолог-египтолог.Однако впоследствии Станислав Лакоба выбрал основным направлением своей деятельности не археологию, а исследование исторических документов, в которых отражены сведения, связанные с Абхазией и Кавказом. В 1979 году он окончил историко-филологический факультет Сухумского государственного педагогического института.В течение нескольких лет он работал корреспондентом газеты "Советская Абхазия", затем ученым секретарем Общества охраны памятников истории и культуры Абхазии. Свою кандидатскую диссертацию "Абхазия в годы первой российской революции" во время учебы в аспирантуре Лакоба писал под руководством профессора Георгия Дзидзария."Станислав Лакоба – выдающийся абхазский историк, ведущий специалист по новой и новейшей истории. В молодости он больше хотел заниматься археологией, но потом по настоянию Георгия Алексеевича Дзидзария занялся исследованием истории и стал большим специалистом", – отметил в интервью Sputnik историк Сослан Салакая.В 1980–1999 годы Лакоба работал в Абхазском институте языка, литературы и истории имени Д. И. Гулиа (ныне – Абхазский институт гуманитарных исследований, прим.) научным сотрудником, а затем заведующим отделом истории.В 2000 и 2004 годах в качестве приглашенного профессора занимался научной работой в Центре славянских исследований Университета Хоккайдо в Японии, где издал две книги: "Абхазия – де-факто или Грузия – де-юре?" и "Абхазия после двух империй. XIX–XXI вв. Очерки".Среди работ автора – "Боевики Абхазии в революции 1905–1907 годов", "Абхазия в годы первой Российской революции", "Очерки политической истории Абхазии", "Асланбей", "Ответ историкам из Тбилиси", "Абхазия – де-факто или Грузия – де-юре?", "Абхазия после двух империй. XIX–XXI вв", "История Абхазии", "Крылились дни в Сухум-Кале...".Станислав Лакоба как политикЗначительную часть своей деятельности Станислав Лакоба посвятил национально-освободительной борьбе народа Абхазии. Он принимал активное участие в работе Народного форума Абхазии "Айдгылара", неоднократно выступал на съездах Конфедерации горских народов Кавказа, полемизировал с грузинскими учеными по вопросам абхазской истории и культуры, отстаивая самобытность абхазского народа и его государственность."Национально-освободительной борьбе абхазского народа он придавал легитимный характер, он показывал историческую обоснованность притязаний Абхазии на самостоятельность. Он был не рядовым депутатом, а первым заместителем председателя Верховного Совета Абхазии. Роль Станислава Зосимовича очень велика, он участвовал и в первых послевоенных мирных переговорах с Грузией, когда твердо защищал позицию абхазской стороны", – сказал историк Сослан Салакая.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов был депутатом и первым заместителем председателя Верховного Совета Абхазии. В 1994–1996 годы занимал должность первого вице-спикера Парламента Абхазии. Участник Женевского процесса по урегулированию грузино-абхазского конфликта под эгидой ООН при посредничестве России и участии ОБСЕ."Действительно, он выполнял большую роль на переговорах, но сам он не особо любит об этом говорить, не пишет. Но для истории и для историков не секрет, какова роль Станислава Лакоба в борьбе и победе абхазского народа", – отмечает Сослан Салакая.В 2002–2003 годы в рамках Бергхофского центра и неправительственной организации "Ресурсы примирения", был участником неформальных грузино-абхазских встреч в Австрии и Германии в рамках Шляйнингского процесса.Одержал победу, выставляясь в качестве вице-президента в первых альтернативных выборах президента Абхазии в 2004 году. В 2005–2009 и в 2011–2013 годах работал секретарем Совета безопасности Абхазии.Станислав Лакоба как литераторПомимо исследовательской работы, Станислав Лакоба пишет стихотворения и рассказы. Он отмечал, что стал интересоваться литературой, так как его увлекали авангардистские течения начала ХХ века.Кроме того, Лакоба вдохновлялся дальневосточной литературой, в особенности японской поэзией. Под ее влиянием автор стал писать стихотворения в традиционной японской манере "хокку"."Огромное впечатление произвел на меня трактат Лао-цзы "Дао-дэ дзин", в которой изложена философская система даосизма. Некоторым принципам я следую всю жизнь. Смысл их, на первый взгляд, парадоксален, но, если вдуматься, очень глубок. "Покой – есть главное в движении", "Совершенномудрый намеренно уходит в тень", "Умеющий говорить не допускает ошибок, умеющий ходить не оставляет следов", "Тот, кто говорит красиво, не заслуживает доверия", – рассказывал Лакоба.В юные годы он ощущал, насколько дао близок к настоящей абхазской культуре, в которой Лакоба родился и вырос. Станислав Лакоба первым привнес в абхазскую поэзию восточную лаконичность и образность."Языческая свежесть многих стихов контрастирует с его городской прозой, но во всех его вещах сквозит авторская одержимость природой, редкая у городского жителя. Историк по образованию, Лакоба остро чувствует время и играет с ним по-хозяйски, заставляя работать на объемность текста", – говорится в предисловии сборника стихотворений и рассказов Станислава Лакоба, который вышел в 2011 году.В разные годы Лакоба издал литературные сборники "Колесо и снег", "Весна на траве", "Опрокинутое". Также он написал статьи, посвященные Андрею Белому, Осипу Мандельштаму, Василию Каменскому и многим другим известным поэтам и писателям, побывавшим в Абхазии и писавшим о ней.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/redkiy-dvukhtomnik-issledovanie-kavkaza-byl-podaren-natsbiblioteke-abkhazii-1043886919.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230107/privet-iz-proshlogo-chto-obnaruzhili-arkheologi-na-territorii-abkhazii-v-2022-godu-1043507564.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221125/sobrat-po-krupitsam-kak-rossiya-pomogaet-abkhazii-vosstanovit-gosarkhiv-1042791842.html

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