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Концерт ко Дню защитника Отечества прошел в Сухуме
Концерт ко Дню защитника Отечества прошел в Сухуме
Концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества, был организован Дом Москвы в Сухуме при поддержке правительства Москвы и Министерства культуры Абхазии. 23.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-23T18:15+0300
2023-02-23T18:15+0300
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СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества прошел в Абхазском драматическом театре в Сухуме.Открывая мероприятие, руководитель культурно-делового центра “Дом Москвы” Александр Бигвава отметил, что 23 февраля ассоциируется, прежде всего, “с мужеством и стойкостью человеческого характера, силой духа и преданностью родине”.“Это праздник патриотизма, гражданственности и преемственности поколений. В зале присутствуют представители вооруженных сил Абхазии и России, и без сомнения этот праздник является для вас одним из самых главных. Но также в этот день слова поздравления получают отцы, деды. мужья, сыновья вне зависимости от возраста и профессии, потому что мужчина - символ защиты, защиты семьи и, если понадобится, - Родины”, - подчеркнул Бигвава.На мероприятие были приглашены военнослужащие вооруженных сил Абхазии и России. На сцене перед ними выступили солисты Абхазского государственного оркестра, оперная исполнительница Нана Черкезия, артисты абхазской эстрады Людмила Гумба, Саида Агрба, Тимур Тания, Хибла Мукба, Анатолий Алтейба и другие.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/aslan-bzhaniya-pozdravil-vladimira-putina-s-dnem-zaschitnika-otechestva-1044284780.html
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абхазия, новости, культура
Концерт ко Дню защитника Отечества прошел в Сухуме
Концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества, был организован Дом Москвы в Сухуме при поддержке правительства Москвы и Министерства культуры Абхазии.
СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества прошел в Абхазском драматическом театре в Сухуме.
Открывая мероприятие, руководитель культурно-делового центра “Дом Москвы” Александр Бигвава отметил, что 23 февраля ассоциируется, прежде всего, “с мужеством и стойкостью человеческого характера, силой духа и преданностью родине”.
“Это праздник патриотизма, гражданственности и преемственности поколений. В зале присутствуют представители вооруженных сил Абхазии и России, и без сомнения этот праздник является для вас одним из самых главных. Но также в этот день слова поздравления получают отцы, деды. мужья, сыновья вне зависимости от возраста и профессии, потому что мужчина - символ защиты, защиты семьи и, если понадобится, - Родины”, - подчеркнул Бигвава.
На мероприятие были приглашены военнослужащие вооруженных сил Абхазии и России. На сцене перед ними выступили солисты Абхазского государственного оркестра, оперная исполнительница Нана Черкезия, артисты абхазской эстрады Людмила Гумба, Саида Агрба, Тимур Тания, Хибла Мукба, Анатолий Алтейба и другие.