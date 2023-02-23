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Международная зимняя школа “Учитель года” открылась в Сухуме
Международная зимняя школа “Учитель года” открылась в Сухуме
Зимняя школа “Учитель года” будет проходить в Абхазии с 23 по 26 февраля, она позволит учителям из Абхазии познакомиться с российскими коллегами и ознакомиться... 23.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-23T20:16+0300
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СУХУМ, 23 фев Sputnik, Сария Кварацхелия. Международная зимняя школа “Учитель года” открылась в Сухуме в четверг, 23 февраля.Министр просвещения Инал Габлия приветствовал учителей Абхазии и экспертов из России.Перед началом II Международной зимней школы “Учитель года” участники посадили два дерева во дворе столичной школы № 1. Инал Габлия выразил надежду, что это станет доброй традицией.Зимняя школа “Учитель года” проходит в Абхазии уже второй раз. В этом году занятия посвящены способам преодоления стереотипов в обучении, выработке новых подходов в решении учебных задач и развитию творческих способностей школьников. Кроме того, запланировано изучение электронных образовательных ресурсов, цифровых технологий и вопросов гибридного обучения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230127/razvitie-yazyka-i-profilnoe-obuchenie-plany-minprosa-v-2023-godu-1043816875.html
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абхазия, новости, школы
Международная зимняя школа “Учитель года” открылась в Сухуме
Зимняя школа “Учитель года” будет проходить в Абхазии с 23 по 26 февраля, она позволит учителям из Абхазии познакомиться с российскими коллегами и ознакомиться с новыми методиками преподавания.
СУХУМ, 23 фев Sputnik, Сария Кварацхелия. Международная зимняя школа “Учитель года” открылась в Сухуме в четверг, 23 февраля.
Министр просвещения Инал Габлия приветствовал учителей Абхазии и экспертов из России.
“Очень рад, что мы проводим у себя зимнюю школу уже второй раз, тому, что второй раз к нам приезжают именитые учителя из России. Время показало, что знания, которые вы получаете в рамках зимней школы, потом применяются на практике. За это хочу поблагодарить вас, учителей”, - сказал он.
Перед началом II Международной зимней школы “Учитель года” участники посадили два дерева во дворе столичной школы № 1. Инал Габлия выразил надежду, что это станет доброй традицией.
Зимняя школа “Учитель года” проходит в Абхазии уже второй раз. В этом году занятия посвящены способам преодоления стереотипов в обучении, выработке новых подходов в решении учебных задач и развитию творческих способностей школьников. Кроме того, запланировано изучение электронных образовательных ресурсов, цифровых технологий и вопросов гибридного обучения.