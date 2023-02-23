https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/mezhdunarodnaya-zimnyaya-shkola-uchitel-goda-otkrylas-v-sukhume-1044288357.html

Международная зимняя школа “Учитель года” открылась в Сухуме

Международная зимняя школа “Учитель года” открылась в Сухуме

Зимняя школа “Учитель года” будет проходить в Абхазии с 23 по 26 февраля, она позволит учителям из Абхазии познакомиться с российскими коллегами и ознакомиться... 23.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-23T20:16+0300

2023-02-23T20:16+0300

2023-02-23T20:16+0300

в абхазии

абхазия

новости

школы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/17/1044286967_0:91:1280:811_1920x0_80_0_0_89cc81ef216c424a2720e31aa6f885f3.jpg

СУХУМ, 23 фев Sputnik, Сария Кварацхелия. Международная зимняя школа “Учитель года” открылась в Сухуме в четверг, 23 февраля.Министр просвещения Инал Габлия приветствовал учителей Абхазии и экспертов из России.Перед началом II Международной зимней школы “Учитель года” участники посадили два дерева во дворе столичной школы № 1. Инал Габлия выразил надежду, что это станет доброй традицией.Зимняя школа “Учитель года” проходит в Абхазии уже второй раз. В этом году занятия посвящены способам преодоления стереотипов в обучении, выработке новых подходов в решении учебных задач и развитию творческих способностей школьников. Кроме того, запланировано изучение электронных образовательных ресурсов, цифровых технологий и вопросов гибридного обучения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230127/razvitie-yazyka-i-profilnoe-obuchenie-plany-minprosa-v-2023-godu-1043816875.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, школы