https://sputnik-abkhazia.ru/20230127/razvitie-yazyka-i-profilnoe-obuchenie-plany-minprosa-v-2023-godu-1043816875.html

Развитие языка и профильное обучение: планы Минпроса в 2023 году

Развитие языка и профильное обучение: планы Минпроса в 2023 году

О планах на 2023 год, о том, как в Министерстве просвещения Абхазии работают над развитием абхазского языка и какие программы для этого разрабатывают, в эфире... 27.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-27T16:52+0300

2023-01-27T16:52+0300

2023-01-27T18:47+0300

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SputnikКурс на продолжениеВ Абхазии закончились зимние каникулы, учебный год продолжился. По словам министра просвещения Инала Габлия, задачи ведомства остались прежними – это повышение квалификации педагогов и "развитие интеллектуального потенциала детей дошкольного и школьного возраста"."Мы предприняли много шагов в прошлом году, даже в пандемийный период старались заниматься повышением квалификации наших педагогов. И сейчас фокус нашей работы будет направлен на это. Это и повышение квалификации учителей, и развитие интеллектуального потенциала детей дошкольного и школьного возраста, участие их в различных конкурсах и олимпиадах, спортивное развитие молодежи", – рассказал глава Минпроса.В 2022 году в Абхазии прошли зимняя и летняя школы "Учитель года" с участием победителей и лауреатов всероссийских конкурсов. По словам Инала Габлия, это не только дискуссионная площадка, но и инструмент для повышения педагогов. В 2022 году через эту школу прошли около 150 абхазских учителей.Габлия добавил, что работа дискуссионной площадки продолжится уже в феврале этого года. В Минпросе готовят программу и согласовывают канджидатуры спикеров, которые будут вести для абхазских учителей лекции, семинары и мастер-классы."Мы даже планируем проводить встречи внутри школы с участием детей, чтобы сразу применять знания на практике", – подчеркнул Габлия.Новые подходы к абхазскому языкуВ январе 2023 года Министерство просвещения и языковой политики было расформировано. В результате появилось два разных ведомства – Министерство просвещения и Управление языковой политики. По мнению министра Инала Габлия, эта реформа была не обязательной."Конечно же, развитие языка – это, в первую очередь, обучение детей в детском саду и в школе, но понимание языковой политики должно быть шире. Это уже немного другой фронт работы. Лично мое мнение: это необязательное решение, можно было идти в том же направлении, которое было принято в 2020 году. То есть, оптимизировали структуру Кабинета министров, объединив направления. Но ввиду, наверное, конъюнктурных вопросов, недовольства, личных интересов некоторых людей, которые хотят якобы работать независимо, было принято такое решение. Конечно, я не совсем сторонник такого подхода", – пояснил он.При этом, по словам министра, подход к обучению абхазскому языку в детсадах и школах уже меняется. В 2022 году по инициативе представителя комитета языковой политики Ады Кварчелия в ведомстве начали работу над новой линейкой учебников, рабочими тетрадями и аудиоприложением. По словам Инала Габлия, это совершенно новый подход, и по истечении 11 лет учебы в школе ребенок сможет свободно говорить на абхазском языке."Чтобы ребенку хотелось изучать язык, учебный материал должен быть живым и интересным. Для этого мы сделали аудиоприложение, мультипликационное сопровождение. Ребенок не должен зазубривать, он должен говорить с педагогом", – считает глава Минпроса.В 2022 году успели издать и внедрить учебник “Еицаҳҵап аԥсуа бызшәа” (Выучим вместе абхазский язык - прим.) для 2 класса. В этом году планируют издать книги для 1 и 3 классов и букварь нового поколения "Анбан" для дошкольников.Есть и идея создания мобильного приложения по изучению абхазского языка, но, как отметил Габлия, реализовать ее пока не удается из-за отсутствия финансирования и нужных специалистов."Нет специалистов, готовых нам помочь, в Абхазии не хватает опыта. Возможно, придется привлекать специалистов из-за рубежа, чтобы создать такое приложение, как Skyeng. Это платформа по изучению английского языка, там ты постоянно учишь иностранный язык в игровой форме. Для разработки такого приложения нужны большие вложения. Я думаю, мы будем этот вопрос ставить, будем спонсоров находить, и государственная поддержка в любом случае будет", – заявил министр.Учеба без репетиторовОдна из целей Минпроса на ближайшее время – усилить школьное образование, чтобы у школьников и их родителей отпала необходимость в найме репетиторов. Глава ведомства отмечает, что основная идея этой программы – внедрение профильного обучения. То есть, окончив 9 класс, школьник уже сможет самостоятельно выбрать свое направление – гуманитарные или естественные науки."Мы начали с медицинского класса. В течение прошлого года мы много времени этому уделяли. Мы активно взаимодействуем с Российской академией образования для того, чтобы реализовать этот проект в Сухуме. Уже договорились с Сеченовским университетом, у них есть предуниверсарии, это подготовка в 10-11 классе для поступления в лучшие медицинские вузы России. Наш Минздрав готов нас поддержать, они готовы предоставить нам врачей, которые готовы работать с нашими школьниками", – добавил Инал Габлия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230124/ministr-prosvescheniya-abkhazii-podvel-itogi-deyatelnosti-za-god-1043766007.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230127/grazhdanin-i-nachalnik-gabliya-ob-usilenii-shkolnogo-obrazovaniya-v-abkhazii-1043822691.html

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