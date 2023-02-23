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https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/narodnoe-sobranie-abkhazii-odobrilo-vydelenie-finansovoy-pomoschi-sirii-i-turtsii-1044281953.html
Народное Собрание Абхазии одобрило выделение финансовой помощи Сирии и Турции
Народное Собрание Абхазии одобрило выделение финансовой помощи Сирии и Турции
Ранее, 15 февраля, постановление о выделении финансовой помощи пострадавшим странам принял Кабинет министров Абхазии. 23.02.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 фев – Sputnik. Депутаты Парламента одобрили постановление о выделении 300 тысяч долларов жителям Сирии и Турции, пострадавшим в результате землетрясений. Средства будут выделены из Фонда репатриации Абхазии. 100 тысяч долларов будет отправлено в Турцию, 200 тысяч – в Сирию.Абхазия, как и многие страны мира, оказывает посильную помощь Сирии и Турции, пострадавшим в результате разрушительных землетрясений 6 февраля, сопровождавшихся многочисленными афтершоками. Так, посольство республики в Дамаске выделило на помощь пострадавшим сто тысяч рублей, а президент Абхазии Аслан Бжания предложил своему сирийскому коллеге Башару Асаду организовать реабилитацию пострадавших детей в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/parlament-abkhazii-prinyal-v-okonchatelnom-chtenii-zakon-o-selskom-khozyaystve-1044281596.html
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абхазия, новости, народное собрание абхазии, парламент абхазии, турция, сирия
абхазия, новости, народное собрание абхазии, парламент абхазии, турция, сирия

Народное Собрание Абхазии одобрило выделение финансовой помощи Сирии и Турции

14:52 23.02.2023 (обновлено: 17:19 23.02.2023)
© Sputnik / Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДенежные купюры: доллары США.
Денежные купюры: доллары США. - Sputnik Абхазия, 1920, 23.02.2023
© Sputnik / Михаил Кутузов
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Ранее, 15 февраля, постановление о выделении финансовой помощи пострадавшим странам принял Кабинет министров Абхазии.
СУХУМ, 23 фев – Sputnik. Депутаты Парламента одобрили постановление о выделении 300 тысяч долларов жителям Сирии и Турции, пострадавшим в результате землетрясений.
Средства будут выделены из Фонда репатриации Абхазии. 100 тысяч долларов будет отправлено в Турцию, 200 тысяч – в Сирию.
Абхазия, как и многие страны мира, оказывает посильную помощь Сирии и Турции, пострадавшим в результате разрушительных землетрясений 6 февраля, сопровождавшихся многочисленными афтершоками.
Так, посольство республики в Дамаске выделило на помощь пострадавшим сто тысяч рублей, а президент Абхазии Аслан Бжания предложил своему сирийскому коллеге Башару Асаду организовать реабилитацию пострадавших детей в Абхазии.
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