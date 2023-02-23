https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/narodnoe-sobranie-abkhazii-odobrilo-vydelenie-finansovoy-pomoschi-sirii-i-turtsii-1044281953.html

Народное Собрание Абхазии одобрило выделение финансовой помощи Сирии и Турции

Народное Собрание Абхазии одобрило выделение финансовой помощи Сирии и Турции

Ранее, 15 февраля, постановление о выделении финансовой помощи пострадавшим странам принял Кабинет министров Абхазии. 23.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-23T14:52+0300

2023-02-23T14:52+0300

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СУХУМ, 23 фев – Sputnik. Депутаты Парламента одобрили постановление о выделении 300 тысяч долларов жителям Сирии и Турции, пострадавшим в результате землетрясений. Средства будут выделены из Фонда репатриации Абхазии. 100 тысяч долларов будет отправлено в Турцию, 200 тысяч – в Сирию.Абхазия, как и многие страны мира, оказывает посильную помощь Сирии и Турции, пострадавшим в результате разрушительных землетрясений 6 февраля, сопровождавшихся многочисленными афтершоками. Так, посольство республики в Дамаске выделило на помощь пострадавшим сто тысяч рублей, а президент Абхазии Аслан Бжания предложил своему сирийскому коллеге Башару Асаду организовать реабилитацию пострадавших детей в Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/parlament-abkhazii-prinyal-v-okonchatelnom-chtenii-zakon-o-selskom-khozyaystve-1044281596.html

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