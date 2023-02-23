https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/parlament-abkhazii-prinyal-v-okonchatelnom-chtenii-zakon-o-selskom-khozyaystve-1044281596.html

Парламент Абхазии принял в окончательном чтении закон "О сельском хозяйстве"

Парламент Абхазии принял в окончательном чтении закон "О сельском хозяйстве"

За принятие закона проголосовали 25 народных избранников, двое воздержались. 23.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-23T14:25+0300

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СУХУМ, 23 фев – Sputnik. Депутаты Парламента приняли в третьем окончательном чтении закон "О сельском хозяйстве Республики Абхазия".Закон регулирует отношения, возникающие между гражданами и производителями, юридическими лицами, органами государственными и местного самоуправления в вопросах развития сельского хозяйства и производства сельхозпродукции. Также закон устанавливает правовые основы реализации государственной политики в сфере развития сельского хозяйства, производства продукции, оказания услуг. Цель закона – обеспечение развития сельского хозяйства и определение долгосрочной сельскохозяйственной политики, а также создание правовых основ для граждан, задействованных в этой сфере. ﻿﻿

https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/deputaty-parlamenta-abkhazii-ne-izbrali-novogo-predsedatelya-kontrolnoy-palaty-1044280674.html

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