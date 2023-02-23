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Парламент Абхазии принял в окончательном чтении закон "О сельском хозяйстве"
Парламент Абхазии принял в окончательном чтении закон "О сельском хозяйстве"
За принятие закона проголосовали 25 народных избранников, двое воздержались. 23.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-23T14:25+0300
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СУХУМ, 23 фев – Sputnik. Депутаты Парламента приняли в третьем окончательном чтении закон "О сельском хозяйстве Республики Абхазия".Закон регулирует отношения, возникающие между гражданами и производителями, юридическими лицами, органами государственными и местного самоуправления в вопросах развития сельского хозяйства и производства сельхозпродукции. Также закон устанавливает правовые основы реализации государственной политики в сфере развития сельского хозяйства, производства продукции, оказания услуг. Цель закона – обеспечение развития сельского хозяйства и определение долгосрочной сельскохозяйственной политики, а также создание правовых основ для граждан, задействованных в этой сфере. ﻿﻿
https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/deputaty-parlamenta-abkhazii-ne-izbrali-novogo-predsedatelya-kontrolnoy-palaty-1044280674.html
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абхазия, новости, парламент абхазии, народное собрание абхазии
абхазия, новости, парламент абхазии, народное собрание абхазии

Парламент Абхазии принял в окончательном чтении закон "О сельском хозяйстве"

14:25 23.02.2023 (обновлено: 14:57 23.02.2023)
© Sputnik / Бадрак АвидзбаСессия в парламенте
Сессия в парламенте - Sputnik Абхазия, 1920, 23.02.2023
© Sputnik / Бадрак Авидзба
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За принятие закона проголосовали 25 народных избранников, двое воздержались.
СУХУМ, 23 фев – Sputnik. Депутаты Парламента приняли в третьем окончательном чтении закон "О сельском хозяйстве Республики Абхазия".

В соответствии с ним на развитие этой отрасли ежегодно должно быть предусмотрено не менее 5% республиканского бюджета.

Закон регулирует отношения, возникающие между гражданами и производителями, юридическими лицами, органами государственными и местного самоуправления в вопросах развития сельского хозяйства и производства сельхозпродукции.
Также закон устанавливает правовые основы реализации государственной политики в сфере развития сельского хозяйства, производства продукции, оказания услуг.
Цель закона – обеспечение развития сельского хозяйства и определение долгосрочной сельскохозяйственной политики, а также создание правовых основ для граждан, задействованных в этой сфере. ﻿﻿
Подпись документов - Sputnik Абхазия, 1920, 23.02.2023
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