https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/parlament-abkhazii-prinyal-v-okonchatelnom-chtenii-zakon-o-selskom-khozyaystve-1044281596.html
Парламент Абхазии принял в окончательном чтении закон "О сельском хозяйстве"
Парламент Абхазии принял в окончательном чтении закон "О сельском хозяйстве"
За принятие закона проголосовали 25 народных избранников, двое воздержались. 23.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-23T14:25+0300
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СУХУМ, 23 фев – Sputnik. Депутаты Парламента приняли в третьем окончательном чтении закон "О сельском хозяйстве Республики Абхазия".Закон регулирует отношения, возникающие между гражданами и производителями, юридическими лицами, органами государственными и местного самоуправления в вопросах развития сельского хозяйства и производства сельхозпродукции. Также закон устанавливает правовые основы реализации государственной политики в сфере развития сельского хозяйства, производства продукции, оказания услуг. Цель закона – обеспечение развития сельского хозяйства и определение долгосрочной сельскохозяйственной политики, а также создание правовых основ для граждан, задействованных в этой сфере.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/deputaty-parlamenta-abkhazii-ne-izbrali-novogo-predsedatelya-kontrolnoy-palaty-1044280674.html
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абхазия, новости, парламент абхазии, народное собрание абхазии
Парламент Абхазии принял в окончательном чтении закон "О сельском хозяйстве"
14:25 23.02.2023 (обновлено: 14:57 23.02.2023)
За принятие закона проголосовали 25 народных избранников, двое воздержались.
СУХУМ, 23 фев – Sputnik. Депутаты Парламента приняли в третьем окончательном чтении закон "О сельском хозяйстве Республики Абхазия".
В соответствии с ним на развитие этой отрасли ежегодно должно быть предусмотрено не менее 5% республиканского бюджета.
Закон регулирует отношения, возникающие между гражданами и производителями, юридическими лицами, органами государственными и местного самоуправления в вопросах развития сельского хозяйства и производства сельхозпродукции.
Также закон устанавливает правовые основы реализации государственной политики в сфере развития сельского хозяйства, производства продукции, оказания услуг.
Цель закона – обеспечение развития сельского хозяйства и определение долгосрочной сельскохозяйственной политики, а также создание правовых основ для граждан, задействованных в этой сфере.