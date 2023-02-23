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Повышение пенсий инвалидам ОВНА обсудили в Кабмине
Повышение пенсий инвалидам ОВНА обсудили в Кабмине
Ранее президент Аслан Бжания поручил повысить на 20% пенсии для отдельных категорий инвалидов. 23.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-23T22:30+0300
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СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Премьер-министр Александр Анкваб обсужил вопрос повышения пенсионных выплат отдельным категориям инвалидов Отечественной войны народа Абхазии с председателем Пенсионного фонда Денисом Гулария. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.Для того, чтобы обеспечить повышение пенсий, фонду дополнительно потребуется около 83 миллионов рублей в год. Также Гулария отчитался об исполнении бюджета Пенсионного фонда. По его словам, в 2022 году удалось полностью погасить задолженность в 47,5 миллиона рублей, накопленную за предыдущие годы.Сумма исполнения бюджета фонда составила 1,3 миллиарда рублей, 104,3% по отношению к утвержденным законом показателям. Всего в Абхазии проживает 49 528 пенсионеров, 11 845 человек получают доплаты к пенсии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230101/ministr-sotsobespecheniya-abkhazii-podvel-itogi-raboty-v-2022-godu-1043434861.html
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Повышение пенсий инвалидам ОВНА обсудили в Кабмине
22:30 23.02.2023 (обновлено: 23:08 23.02.2023)
Ранее президент Аслан Бжания поручил повысить на 20% пенсии для отдельных категорий инвалидов.
СУХУМ, 23 фев - Sputnik.
Премьер-министр Александр Анкваб обсужил вопрос повышения пенсионных выплат отдельным категориям инвалидов Отечественной войны народа Абхазии с председателем Пенсионного фонда Денисом Гулария. Об этом сообщает
пресс-служба Кабмина.
По словам Гулария, повышение коснется граждан 19 категорий, в том числе инвалидов-резервистов, семей погибших и добровольцев, военнослужащих-срочников получивших инвалидность при несении службы. В списках 5 062 человека.
Для того, чтобы обеспечить повышение пенсий, фонду дополнительно потребуется около 83 миллионов рублей в год.
Также Гулария отчитался об исполнении бюджета Пенсионного фонда. По его словам, в 2022 году удалось полностью погасить задолженность в 47,5 миллиона рублей, накопленную за предыдущие годы.
Сумма исполнения бюджета фонда составила 1,3 миллиарда рублей, 104,3% по отношению к утвержденным законом показателям.
Всего в Абхазии проживает 49 528 пенсионеров, 11 845 человек получают доплаты к пенсии.