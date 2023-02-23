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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 24 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 24 февраля

Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием юго-западной периферии азиатского антициклона. 23.02.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 23 фев - Sputnik. В пятницу, 24 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ночью и утром местами возможен туман.Атмосферное давление – высокое, будет медленно понижаться.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +5°С до +10°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии