https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/sredstva-pvo-rossii-sbili-ukrainskiy-voennyy-samolet-su-25-v-khersonskoy-oblasti-1044286099.html

Средства ПВО России сбили украинский военный самолет Су-25 в Херсонской области

Средства ПВО России сбили украинский военный самолет Су-25 в Херсонской области

Всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 387 самолетов, 210 вертолетов и 3222 беспилотника ВСУ. 23.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-23T17:42+0300

2023-02-23T17:42+0300

2023-02-23T17:56+0300

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СУХУМ, 23 фев – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России сбили украинский военный самолет Су-25 в небе над населенным пунктом Кизомыс в Херсонской области, сообщает Министерство обороны России.Ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям, живой силе и технике в 128 районах, уничтожена радиолокационная станция обнаружения маловысотных воздушных целей 35Д6.Ведомство сообщает, что на Купянском направлении за сутки противник потерял до 55 военнослужащих, два пикапа и гаубицу Д-20, на Красно-Лиманском направлении – 85 бойцов, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, самоходную гаубицу "Гвоздика" и гаубицу Д-30. На Донецком направлении за сутки были уничтожены более 210 украинских солдат, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, установка РСЗО "Град" и гаубица Д-20, на Южно-Донецком направлении – до 105 военнослужащих ВСУ, один танк, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30, шесть складов с боеприпасами.На Херсонском направлении за сутки уничтожены две гаубицы "Мста-Б" и одна гаубица Д-30.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230221/kiev-zaigralsya-v-bakhmutskuyu-myasorubku-rezervy-na-iskhode-1044257527.html

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