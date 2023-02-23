https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/vosstanovlena-avtodorozhnaya-chast-krymskogo-mosta-1044281266.html
Восстановлена автодорожная часть Крымского моста
Восстановлена автодорожная часть Крымского моста
Работы на мосту завершились за 4,5 месяца, на месяц раньше намеченного срока. 23.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-23T15:31+0300
2023-02-23T15:31+0300
2023-02-23T16:39+0300
крымский мост
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103013/55/1030135541_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_0825c58975ac1eb0d403f2c86d5db5f0.jpg
СУХУМ, 23 фев – Sputnik. Работы по восстановлению автодорожной части Крымского моста завершены, сообщает Росавтодор.Дорожники заменили четыре поврежденных пролета, для сборки которых потребовалось более 1200 тонн металлоконструкций, уложили асфальтобетон, нанесли разметку, восстановили освещение и барьерное ограждение.Сначала строители восстановили правую часть моста, движение ней было запущено 5 декабря, затем вели работы на левой, менее пострадавшей стороне. Планировалось, что транспорт по обеим сторонам Крымского моста пустят 3 апреля, но строители смогли завершить работы на месяц раньше.Бомба взорвалась на Крымском мосту 8 октября, в 06:07 утра. В результате взрыва погибли четыре человека, автомобильные полосы и железная дорога были повреждены. Сотрудники ФСБ России выяснили, что за терактом на Крымском мосту стоит украинская военная разведка и лично ее глава Кирилл Буданов.Следователи также установили маршрут, по которому передвигался грузовик с взрывчаткой – груз был перенаправлен из Одессы в Болгарию, оттуда морем в Грузию, оттуда в Армению, снова в Грузию и, наконец, в Россию через пункт пропуска "Верхний Ларс".Для разгрузки моста в Керченском проливе были организованы паромные переправы для пассажиров и грузовых автомобилей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221012/kto-gde-kogda-fsb-raskryla-delo-o-terakte-na-krymskom-mostu-1042029027.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103013/55/1030135541_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_93c315f79f85f3c88d27609e18b9532e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
крымский мост
Восстановлена автодорожная часть Крымского моста
15:31 23.02.2023 (обновлено: 16:39 23.02.2023)
Работы на мосту завершились за 4,5 месяца, на месяц раньше намеченного срока.
СУХУМ, 23 фев – Sputnik.
Работы по восстановлению автодорожной части Крымского моста завершены, сообщает
Росавтодор.
"В пиковые часы на восстановлении автодорожной части трудилось 500 человек, но это далеко не все, благодаря кому удалось так быстро закончить работы. Мост восстанавливала вся Россия — металл производили заводы из трех регионов, проект разработали в Санкт-Петербурге, а в работах на самом мосту участвовали люди со всей страны", – говорится в сообщении.
Дорожники заменили четыре поврежденных пролета, для сборки которых потребовалось более 1200 тонн металлоконструкций, уложили асфальтобетон, нанесли разметку, восстановили освещение и барьерное ограждение.
Сначала строители восстановили правую часть моста, движение ней было запущено 5 декабря, затем вели работы на левой, менее пострадавшей стороне.
Планировалось, что транспорт по обеим сторонам Крымского моста пустят 3 апреля, но строители смогли завершить работы на месяц раньше.
Бомба взорвалась на Крымском мосту 8 октября, в 06:07 утра. В результате взрыва погибли четыре человека, автомобильные полосы и железная дорога были повреждены. Сотрудники ФСБ России выяснили, что за терактом на Крымском мосту стоит украинская военная разведка и лично ее глава Кирилл Буданов.
Следователи также установили маршрут, по которому передвигался грузовик с взрывчаткой – груз был перенаправлен из Одессы в Болгарию, оттуда морем в Грузию, оттуда в Армению, снова в Грузию и, наконец, в Россию через пункт пропуска "Верхний Ларс".
Для разгрузки моста в Керченском проливе были организованы паромные переправы для пассажиров и грузовых автомобилей.