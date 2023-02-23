https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/vosstanovlena-avtodorozhnaya-chast-krymskogo-mosta-1044281266.html

Восстановлена автодорожная часть Крымского моста

Восстановлена автодорожная часть Крымского моста

Работы на мосту завершились за 4,5 месяца, на месяц раньше намеченного срока. 23.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-23T15:31+0300

2023-02-23T15:31+0300

2023-02-23T16:39+0300

крымский мост

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СУХУМ, 23 фев – Sputnik. Работы по восстановлению автодорожной части Крымского моста завершены, сообщает Росавтодор.Дорожники заменили четыре поврежденных пролета, для сборки которых потребовалось более 1200 тонн металлоконструкций, уложили асфальтобетон, нанесли разметку, восстановили освещение и барьерное ограждение.Сначала строители восстановили правую часть моста, движение ней было запущено 5 декабря, затем вели работы на левой, менее пострадавшей стороне. Планировалось, что транспорт по обеим сторонам Крымского моста пустят 3 апреля, но строители смогли завершить работы на месяц раньше.Бомба взорвалась на Крымском мосту 8 октября, в 06:07 утра. В результате взрыва погибли четыре человека, автомобильные полосы и железная дорога были повреждены. Сотрудники ФСБ России выяснили, что за терактом на Крымском мосту стоит украинская военная разведка и лично ее глава Кирилл Буданов.Следователи также установили маршрут, по которому передвигался грузовик с взрывчаткой – груз был перенаправлен из Одессы в Болгарию, оттуда морем в Грузию, оттуда в Армению, снова в Грузию и, наконец, в Россию через пункт пропуска "Верхний Ларс".Для разгрузки моста в Керченском проливе были организованы паромные переправы для пассажиров и грузовых автомобилей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221012/kto-gde-kogda-fsb-raskryla-delo-o-terakte-na-krymskom-mostu-1042029027.html

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крымский мост