https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/zamechatelnyy-sosed-pamyati-voina-i-stroitelya-vadima-belozerova-1044257768.html

Замечательный сосед: памяти воина и строителя Вадима Белозерова

Замечательный сосед: памяти воина и строителя Вадима Белозерова

Колумнист Sputnik Алексей Ломия рассуждает о силе духа людей, переживших Великую Отечественную войну и о том, насколько важно сохранять память об их подвигах. 23.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-23T12:59+0300

2023-02-23T12:59+0300

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В молодости я решил посадить деревце прямо в нашем дворе. Помните же, что мужчина должен построить дом, воспитать сына и посадить дерево. Алексей Ломия, SputnikЯ вооружился ломом, киркой и лопатой, и начал пробивать в асфальте дыру, чтобы добраться до земли и сделать лунку под саженец. Время было жаркое, солнце беспощадно обжигало, но я не унывал. К концу дня удалось углубиться всего на двадцать сантиметров - под асфальтовым покрытием почему-то обнаружился бетон. Тут с работы вернулся мой сосед Вадим Сергеевич Белозеров и поинтересовался, чем я занят. Я поведал ему о своей благородной затее. Он улыбнулся и огорошил меня: Оказывается, на этом месте когда-то было большое автотранспортное предприятие, площадка которого залита добротным бетоном, метра на полтора в глубину, с советским размахом. "Так что ты, конечно, попробуй, но будет сложно. Я точно знаю, я сам строил, сам руководил," - сказал он.Вот такой человекИ ведь на самом деле, Вадим Сергеевич – Заслуженный строитель Абхазии – отстроил и спроектировал едва ли не половину современного Сухума. На его счету такие знаковые объекты, как НИИ "Атолл", "Сухумприбор", ИЭПИТ, консервный завод, школы, мосты. Вот такой человек жил у нас во дворе. В 1942 году он, будучи 16-летним юношей, записался добровольцем и ушел защищать Родину. Попал в саперы. Участвовал в знаменитом сражении за Сталинград. Совсем изредка Вадим Сергеевич делился воспоминаниями, от которых бросало в дрожь. Например о том, что вечером перед ночной вылазкой для организации прохода в минных полях, бойцы садились у костра, поесть, погреться. И если их было человек тридцать, то на следующий вечер в живых оставалась треть, не больше. После освобождения города Вадима Сергеевича направили на восстановление тракторного завода. Просто удивительно, что под началом 18-летнего юноши трудилось полторы тысячи строителей. И они в рекордно короткие сроки восстановили промышленного гиганта, который сразу стал работать на нужды армии. На войне, как на войне!23 февраляТакой у нас был замечательный сосед. Он создал красивую семью, и если к нему всегда обращались почтительно, по имени-отчеству, то к супруге можно было запросто – теть Люся. Они всегда были радушными, отзывчивыми, гостеприимными. И в горе, и в радости они были всегда рядом. С их сыном Юрием я до сих пор дружу, хотя судьба раскидала нас далеко друг от друга. Он проживает в северной столице России – Санкт-Петербурге, но связь с Родиной никогда не теряет.Вадим Сергеевич прожил красивую жизнь. И ушел из жизни символично, как настоящий ветеран, 23 февраля, в День защитника Отечества. С тех пор у меня появилась хорошая традиция - почти каждый год я поднимаюсь в Михайловку, на кладбище, где похоронен Вадим Сергеевич, слегка привожу в порядок могилку и оставляю букетик цветов. Таких людей нельзя забывать. Эти люди отстояли нашу общую Родину. Эти люди поднимали ее из руин. Эти люди отстроили города, заводы и фабрики. Эти люди создавали наше будущее. Это наша история! Вечная им память!

https://sputnik-abkhazia.ru/20230216/vecher-tantsev-ili-kak-ostatsya-vernym-sebe-i-strane-1044167979.html

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колумнисты, мнение, авторы, абхазия