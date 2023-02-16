https://sputnik-abkhazia.ru/20230216/vecher-tantsev-ili-kak-ostatsya-vernym-sebe-i-strane-1044167979.html

Вечер танцев, или как остаться верным себе и стране

Вечер танцев, или как остаться верным себе и стране

Колумнист Sputnik Алексей Ломия вспоминает юность и рассуждает о том, насколько обществу нужны запреты. 16.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-16T14:20+0300

2023-02-16T14:20+0300

2023-02-16T14:20+0300

в абхазии

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В добрые советские времена, во время учебы в предпоследнем классе, я задумал провести в актовом зале школы новогоднюю дискотеку. Одноклассники прониклись моей идеей и пообещали всячески помочь в реализации. SputnikДело оставалось за малым, как нам тогда казалось. Нужно было получить разрешение от дирекции школы. И вот тут началось: бесконечные походы сперва в учительскую, к завучам, потом к самому директору школы, замечательному человеку, настоящему, идейному – Губаз Михаилу Давидовичу. И вроде бы он был не особо против, но в самый последний момент, по невыясненным причинам, следовал категорический отказ. Но и мы были упрямы и настойчивы, и вот, когда уже надежда совсем исчезла, нам вдруг разрешили провести дискотеку.Столь долгие переговоры привели к тому, что дискотеку пришлось проводить уже после новогодних праздников. Естественно, с нас взяли обещание, что это будет мероприятие на час-полтора, которое пройдет под неусыпным надзором классной руководительницы и самого директора школы. И что самое удивительное – директор категорически запретил называть предстоящий вечер дискотекой. Что в этом слове так не устраивало руководство, нам не объяснили. Мы решили, что это не самое страшное, и согласились. Быстро придумали название – "танцевальный вечер". Именно так, просто и без прозападных веяний, которые, якобы, исходили от слова "дискотека".Компромиссное приглашениеТогда не было никаких фирм, которые могли напечатать плакаты, и я обратился за помощью к своему другу Абзику Гургулия, у которого был талант художника. Мы долго придумывали, как сделать такую банальную надпись привлекательной, и придумали. На огромном белом ватмане стараниями Абзика красочными, большими, объемными буквами радугой была сделана очень привлекательная, по нашему мнению, надпись на английском "DANCING EVENING". Но чтобы не идти на полную конфронтацию, прямо по центру строгими печатными буквами на русском было обозначено "Танцевальный вечер" и указано время проведения. Директор долго и внимательно изучал наш рекламный плакат и не слишком охотно, но согласился вывесить его в таком виде в фойе школы.Нарушенное обещаниеНачалась подготовка. Нынешней молодежи сложно это представить, но с какими только проблемами мы ни сталкивались. Найти подходящую аппаратуру – магнитофон, усилитель, красочную подсветку, даже просто тройники для электричества, было очень сложно. Я бросил клич, и одноклассники принесли из дома светящиеся елочные гирлянды. Мы объединили их в общую цепь и подвесили к потолку огромным шестиугольником. В потайной комнате сидел Гена Цвинария, который включал подсветку в розетку и выключал ее, создавая иллюзию светомузыки. Сам я заведовал музыкой. По моему сценарию, сперва толпу должны были "зажечь" модные в те времена итальянцы, а дальше как получится. Слух о невиданном мероприятии разошелся по всему городу, и через час актовый зал сотрясало от бурных танцев в исполнении моих сверстников со всего Сухума. Директор внимательно наблюдал за ситуацией, и уже через пару часов предпринимал тщетные попытки завершить действо. Но не тут-то было. Бунтарский дух вышел наружу, нас было не остановить. Вместо обещанных пары часов, мероприятие продолжалось до позднего вечера. Скажу честно, я настолько сильно волновался, что к концу вечера был как выжатый лимон. Но танцевальный вечер удался на славу! Он надолго запомнился всем – и нам, и руководству школы. Главное, что обошлось без ненужных эксцессов и драк.Есть ли польза от барьеровВспоминая все это в нынешние времена, задаюсь вопросом – почему нас так сильно ограничивали? Почему такие вроде бы безобидные мероприятия старались запретить? В чем была проблема? Неужели боялись, что мы попадем под "тлетворное влияние Запада"? Неужели думали, что мы не сможем противостоять чуждой идеологии?Наблюдая за тем, с какой силой сейчас идет промывка мозгов, атаки на нынешнее молодое поколение через средства массовой информации и социальные сети, я невольно ловлю себя на мысли, что, может быть, правы были партия и правительство, когда ставили барьеры. Может, и правда, не стоило пускать все на самотек. Остается только строить догадки, но что точно является проверенной истиной, так это то, что большинство молодых ребят, которые организовали танцевальный вечер и отрывались под зарубежные хиты, не задумываясь, бросились защищать свою независимость, когда над Родиной была занесена секира грузинского фашизма. Многие очень отличились в боях, были награждены, но были, увы, и ничем невосполнимые потери.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230130/ne-perevernut-by-lodku-nuzhna-li-abkhazii-proverka-na-prochnost-1043853312.html

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мнение, авторы, колумнисты, абхазия