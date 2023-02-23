https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/zhitelya-yashtukhi-prigovorili-k-15-godam-zaklyucheniya-za-umyshlennoe-ubiystvo-1044288858.html

Жителя Яштухи приговорили к 15 годам заключения за умышленное убийство

Жителя Яштухи приговорили к 15 годам заключения за умышленное убийство

Гурген Киракосян признал свою вину по всем пунктам обвинения. 23.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-23T22:04+0300

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СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Жителя села Яштуха Сухумского района Гургена Киракосяна приговорили к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 25 тысяч рублей, сообщает Генеральная прокуратура Абхазии. Ведомство сообщает, что 6 февраля 2022 года Киракосян пил алкоголь со своим знакомым Эдуардом Кецба в пастушьем балагане в селе Каманы. Между ними вспыхнула ссора, и Киракосян с целью умышленного убийства не менее трех раз выстрелил в Кецба из автомата Калашникова. Эдуард Кецба скончался на месте, а Киракосян скрылся в лесу, где впоследствии был задержан.Гурген Киракосян уже попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. В 2020 году, будучи обвиняемым в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, он находился на лечении в хирургическом отделении Республиканской больницы в Сухуме. Тогда Киракосян сбежал из больницы - освободившись от наручников и используя связанные вместе простыни и одеяла в качестве веревки, он спустился с окна третьего этажа, но позже явился с повинной.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230217/sukhumskiy-sud-vynes-obvinitelnyy-prigovor-za-ubiystvo-sovershennoe-12-let-nazad-1044203928.html

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