https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/zhitelya-yashtukhi-prigovorili-k-15-godam-zaklyucheniya-za-umyshlennoe-ubiystvo-1044288858.html
Жителя Яштухи приговорили к 15 годам заключения за умышленное убийство
Жителя Яштухи приговорили к 15 годам заключения за умышленное убийство
Гурген Киракосян признал свою вину по всем пунктам обвинения. 23.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-23T22:04+0300
2023-02-23T22:04+0300
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СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Жителя села Яштуха Сухумского района Гургена Киракосяна приговорили к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 25 тысяч рублей, сообщает Генеральная прокуратура Абхазии. Ведомство сообщает, что 6 февраля 2022 года Киракосян пил алкоголь со своим знакомым Эдуардом Кецба в пастушьем балагане в селе Каманы. Между ними вспыхнула ссора, и Киракосян с целью умышленного убийства не менее трех раз выстрелил в Кецба из автомата Калашникова. Эдуард Кецба скончался на месте, а Киракосян скрылся в лесу, где впоследствии был задержан.Гурген Киракосян уже попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. В 2020 году, будучи обвиняемым в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, он находился на лечении в хирургическом отделении Республиканской больницы в Сухуме. Тогда Киракосян сбежал из больницы - освободившись от наручников и используя связанные вместе простыни и одеяла в качестве веревки, он спустился с окна третьего этажа, но позже явился с повинной.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230217/sukhumskiy-sud-vynes-obvinitelnyy-prigovor-za-ubiystvo-sovershennoe-12-let-nazad-1044203928.html
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Жителя Яштухи приговорили к 15 годам заключения за умышленное убийство
Гурген Киракосян признал свою вину по всем пунктам обвинения.
СУХУМ, 23 фев - Sputnik.
Жителя села Яштуха Сухумского района Гургена Киракосяна приговорили к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 25 тысяч рублей, сообщает
Генеральная прокуратура Абхазии.
Он был признал виновным в умышленном убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия (часть 1 статьи 99 и часть 1 статьи 217 Уголовного кодекса Абхазии).
Ведомство сообщает, что 6 февраля 2022 года Киракосян пил алкоголь со своим знакомым Эдуардом Кецба в пастушьем балагане в селе Каманы. Между ними вспыхнула ссора, и Киракосян с целью умышленного убийства не менее трех раз выстрелил в Кецба из автомата Калашникова.
Эдуард Кецба скончался на месте, а Киракосян скрылся в лесу, где впоследствии был задержан.
Гурген Киракосян уже попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. В 2020 году, будучи обвиняемым в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, он находился на лечении в хирургическом отделении Республиканской больницы в Сухуме. Тогда Киракосян сбежал из больницы
- освободившись от наручников и используя связанные вместе простыни и одеяла в качестве веревки, он спустился с окна третьего этажа, но позже явился с повинной.