https://sputnik-abkhazia.ru/20230217/sukhumskiy-sud-vynes-obvinitelnyy-prigovor-za-ubiystvo-sovershennoe-12-let-nazad-1044203928.html
Сухумский суд вынес обвинительный приговор за убийство, совершенное 12 лет назад
Сухумский суд вынес обвинительный приговор за убийство, совершенное 12 лет назад
Сторона обвинения просила назначить обвиняемому наказание в виде 11 лет лишения свободы, так как он не признал своей вины, не раскаялся в преступлении и... 17.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-17T18:25+0300
2023-02-17T18:25+0300
2023-02-17T18:56+0300
сухум
абхазия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/05/1038973982_0:80:1531:941_1920x0_80_0_0_ce51a16e1e0e6a60d3e81e1c858f25ed.jpg
СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Сухумский городской суд вынес обвинительный приговор по делу об убийстве, совершенном в мае 2010 года, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии. Ведомство сообщает, что 31 мая 2010 года Берулава убил Геннадия Гаделия на территории авторынка в Сухуме. Причиной стала месть за то, что в 2007 году в ходе конфликта Гаделия нанес обвиняемому огнестрельные ранения. После семи сквозных и двух "слепых" ранений Гаделия скончался на месте. Сам Берулава с места преступления скрылся и находился в розыске более 11 лет, до ноября 2021 года. Суд назначил обвиняемому семь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима без штрафа. Прокуратура Сухума не согласна с наказанием и считает его чрезмерно мягким, кассационное представление в связи с несправедливостью назначенного наказания будет направлено в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230214/sud-rassmotrit-delo-o-zhitele-gudauty-podozrevaemogo-v-ubiystve-rodstvennika-1044121396.html
сухум
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/05/1038973982_85:0:1446:1021_1920x0_80_0_0_29c71712abe8deeee2f45b2c9727c80c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сухум, абхазия, новости
Сухумский суд вынес обвинительный приговор за убийство, совершенное 12 лет назад
18:25 17.02.2023 (обновлено: 18:56 17.02.2023)
Сторона обвинения просила назначить обвиняемому наказание в виде 11 лет лишения свободы, так как он не признал своей вины, не раскаялся в преступлении и отказался от дачи показаний.
СУХУМ, 17 фев - Sputnik.
Сухумский городской суд вынес обвинительный приговор по делу об убийстве, совершенном в мае 2010 года, сообщает
пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии.
Виновным в умышленном убийстве и незаконном хранении оружия был признан 55-летний житель села Баслаху Альберт Берулава.
Ведомство сообщает, что 31 мая 2010 года Берулава убил Геннадия Гаделия на территории авторынка в Сухуме. Причиной стала месть за то, что в 2007 году в ходе конфликта Гаделия нанес обвиняемому огнестрельные ранения. После семи сквозных и двух "слепых" ранений Гаделия скончался на месте.
Сам Берулава с места преступления скрылся и находился в розыске более 11 лет
, до ноября 2021 года.
Суд назначил обвиняемому семь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима без штрафа. Прокуратура Сухума не согласна с наказанием и считает его чрезмерно мягким, кассационное представление в связи с несправедливостью назначенного наказания будет направлено в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда Абхазии.