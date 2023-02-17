https://sputnik-abkhazia.ru/20230217/sukhumskiy-sud-vynes-obvinitelnyy-prigovor-za-ubiystvo-sovershennoe-12-let-nazad-1044203928.html

Сухумский суд вынес обвинительный приговор за убийство, совершенное 12 лет назад

Сухумский суд вынес обвинительный приговор за убийство, совершенное 12 лет назад

Сторона обвинения просила назначить обвиняемому наказание в виде 11 лет лишения свободы, так как он не признал своей вины, не раскаялся в преступлении и... 17.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-17T18:25+0300

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СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Сухумский городской суд вынес обвинительный приговор по делу об убийстве, совершенном в мае 2010 года, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии. Ведомство сообщает, что 31 мая 2010 года Берулава убил Геннадия Гаделия на территории авторынка в Сухуме. Причиной стала месть за то, что в 2007 году в ходе конфликта Гаделия нанес обвиняемому огнестрельные ранения. После семи сквозных и двух "слепых" ранений Гаделия скончался на месте. Сам Берулава с места преступления скрылся и находился в розыске более 11 лет, до ноября 2021 года. Суд назначил обвиняемому семь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима без штрафа. Прокуратура Сухума не согласна с наказанием и считает его чрезмерно мягким, кассационное представление в связи с несправедливостью назначенного наказания будет направлено в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230214/sud-rassmotrit-delo-o-zhitele-gudauty-podozrevaemogo-v-ubiystve-rodstvennika-1044121396.html

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