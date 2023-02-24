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https://sputnik-abkhazia.ru/20230224/dobrovoltsev-iz-abkhazii-na-donbasse-nagradili-ordenom-muzhestva-posmertno-1044296224.html
Добровольцев из Абхазии, погибших на Донбассе, наградили орденом Мужества посмертно
Добровольцев из Абхазии, погибших на Донбассе, наградили орденом Мужества посмертно
Медалями и орденами от президента Абхазии Аслана Бжания и Министерства обороны республики были награждены более 50 человек. 24.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-24T11:55+0300
2023-02-24T14:48+0300
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СУХУМ, 24 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Единый общественный штаб поддержки и помощи Донбассу в Абхазии возложил цветы к памятнику Неизвестному солдату в память о погибших добровольцах и вручил медали в пятницу, 24 февраля.Митинг начался с минуты молчания в память о погибших гражданах Абхазии, воевавших на Донбассе с 2014 года, после чего были вручены награды.За мужество и отвагу, проявленные при защите прав населения Донбасса, орденом Мужества по указу президента Абхазии Аслана Бжания были посмертно награждены первые пять погибших на Донбассе с 2014 года - Ираклий Адлейба, Олег Андрусенко, Евгений Гадлия, Валерий Лысенко, Азамат Тванба. Награды были вручены членам семей добровольцев.В честь Дня защитника Отечества и 30-летия Дня Победы и независимости Георгиевским крестом были награждены представители духовенства Абхазии, экс-депутат Парламента Алхас Джинджолия, начальник медицинского управления МЧС Абхазии Андзор Гоов.Кроме того, "за выполнение интернационального долга во благо мира" от Министерства обороны Абхазии были вручены медали "За поддержание мира в Абхазии", "20 лет Министерству обороны Республики Абхазия", "25 лет Министерству обороны Республики Абхазия", "30 лет Министерству обороны Республики Абхазия" и благодарственные письма за оказание гуманитарной помощи жителям Донецка и Луганска.По словам Мироненко, часть медалей будет отправлена на Донбасс и вручена добровольцам лично.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230119/vyplaty-poluchat-semi-abkhazskikh-dobrovoltsev-pogibshikh-na-donbasse-1043689141.html
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абхазия, министерство обороны абхазии, донбасс
абхазия, министерство обороны абхазии, донбасс

Добровольцев из Абхазии, погибших на Донбассе, наградили орденом Мужества посмертно

11:55 24.02.2023 (обновлено: 14:48 24.02.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Возложения к Неизвестному солдату 24-02-2023
 Возложения к Неизвестному солдату 24-02-2023 - Sputnik Абхазия, 1920, 24.02.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Медалями и орденами от президента Абхазии Аслана Бжания и Министерства обороны республики были награждены более 50 человек.
СУХУМ, 24 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Единый общественный штаб поддержки и помощи Донбассу в Абхазии возложил цветы к памятнику Неизвестному солдату в память о погибших добровольцах и вручил медали в пятницу, 24 февраля.
Митинг начался с минуты молчания в память о погибших гражданах Абхазии, воевавших на Донбассе с 2014 года, после чего были вручены награды.
Российский университет спецназа в Гудермесе - Sputnik Абхазия, 1920, 19.01.2023
В Абхазии
Выплаты получат семьи абхазских добровольцев, погибших на Донбассе
19 января, 12:28
За мужество и отвагу, проявленные при защите прав населения Донбасса, орденом Мужества по указу президента Абхазии Аслана Бжания были посмертно награждены первые пять погибших на Донбассе с 2014 года - Ираклий Адлейба, Олег Андрусенко, Евгений Гадлия, Валерий Лысенко, Азамат Тванба. Награды были вручены членам семей добровольцев.

"Наши братья погибли за справедливость, отстаивая честь нашей страны", - сказал атаман Черноморского казачьего войска Абхазии Вадим Мироненко.

В честь Дня защитника Отечества и 30-летия Дня Победы и независимости Георгиевским крестом были награждены представители духовенства Абхазии, экс-депутат Парламента Алхас Джинджолия, начальник медицинского управления МЧС Абхазии Андзор Гоов.
© Sputnik / Томас Тхайцук Возложения к Неизвестному солдату 24-02-2023
 Возложения к Неизвестному солдату 24-02-2023 - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Возложения к Неизвестному солдату 24-02-2023
© Sputnik / Томас Тхайцук Возложения к Неизвестному солдату 24-02-2023
 Возложения к Неизвестному солдату 24-02-2023 - Sputnik Абхазия
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Возложения к Неизвестному солдату 24-02-2023
© Sputnik / Томас Тхайцук Возложения к Неизвестному солдату 24-02-2023
 Возложения к Неизвестному солдату 24-02-2023 - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Возложения к Неизвестному солдату 24-02-2023
© Sputnik / Томас Тхайцук Возложения к Неизвестному солдату 24-02-2023
 Возложения к Неизвестному солдату 24-02-2023 - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Возложения к Неизвестному солдату 24-02-2023
© Sputnik / Томас Тхайцук Возложения к Неизвестному солдату 24-02-2023
 Возложения к Неизвестному солдату 24-02-2023 - Sputnik Абхазия
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Возложения к Неизвестному солдату 24-02-2023
© Sputnik / Томас Тхайцук Возложения к Неизвестному солдату 24-02-2023
 Возложения к Неизвестному солдату 24-02-2023 - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Возложения к Неизвестному солдату 24-02-2023
© Sputnik / Томас Тхайцук Возложения к Неизвестному солдату 24-02-2023
 Возложения к Неизвестному солдату 24-02-2023 - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Возложения к Неизвестному солдату 24-02-2023
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Возложения к Неизвестному солдату 24-02-2023
Кроме того, "за выполнение интернационального долга во благо мира" от Министерства обороны Абхазии были вручены медали "За поддержание мира в Абхазии", "20 лет Министерству обороны Республики Абхазия", "25 лет Министерству обороны Республики Абхазия", "30 лет Министерству обороны Республики Абхазия" и благодарственные письма за оказание гуманитарной помощи жителям Донецка и Луганска.
По словам Мироненко, часть медалей будет отправлена на Донбасс и вручена добровольцам лично.
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