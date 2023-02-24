https://sputnik-abkhazia.ru/20230224/film-pro-internatsionalnuyu-brigadu-pyatnashka-pokazali-v-sukhume-1044298783.html

Фильм про интернациональную бригаду "Пятнашка" показали в Сухуме

Фильм про интернациональную бригаду "Пятнашка" показали в Сухуме

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются... 24.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-24T13:50+0300

2023-02-24T13:50+0300

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СУХУМ, 24 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Документальный фильм журналиста Антона Красовского "Батальон "Пятнашка". На стороне добра" показали в Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме в пятницу 24 февраля.На просмотр фильма пригласили участников специальной военной операции на Украине и школьников. Она пожелала молодому поколению, чтобы они не пережили тех испытаний, которые выпали на долю абхазского народа в годы Отечественной войны 1992-1993 годов. Военнослужащий Седьмой российской военной базы, участник СВО Дмитрий Московцов отметил, что для того чтобы понять настоящие причины начала военных действий, необходимо оглянуться на историю Второй мировой войны.Представитель интернациональной бригады "Пятнашка" Денис Соломко подчеркнул, что в течение года с начала специальной военной операции Россия продолжает добиваться поставленных целей."Против России объявлена тотальная война руками Украины, руками коллективного Запада. Против России сейчас активно борется, воюет более 30 стран "передового" и "просвещенного" Запада. Именно они развязали эту ситуацию. Самое главное достижение, на наш взгляд, – это то, что мы выстояли вместе, маленькая Абхазия и огромная Россия, представители других малых национальностей", – сказал Соломко.После выступлений начался показ фильма журналиста Антона Красовского "Батальон "Пятнашка". На стороне добра", в котором рассказывается об истории создания бригады, что побуждает людей вступать в ее ряды и в каких условиях они сражаются.Помимо показа фильма, была организована фотовыставка. На кадрах изображены последствия обстрелов украинской армией территории Донбасса – это раненые люди, сожженные дома, разбитые улицы .Организаторы мероприятия – Посольство России в Абхазии, представительство Россотрудничества в Абхазии и Музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230224/medvedev-nazval-motivy-glavnykh-vragov-rossii-1044296830.html

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