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Избран новый глава Федерации футбола Абхазии
Избран новый глава Федерации футбола Абхазии
Пост руководителя Федерации футбола Абхазии с марта 2021 года занимал Таращ Хагба, которого в январе этого года назначили главой Государственного комитета по... 24.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-24T16:25+0300
2023-02-24T16:25+0300
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СУХУМ, 24 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Шабат Логуа избран президентом Федерации футбола Абхазии на внеочередной отчетно-выборной конференции ФФА в пятницу, 24 февраля. Открывая встречу, руководитель Федерации футбола Таращ Хагба сообщил, что принял решение покинуть пост, так как председателю Госкомитета по делам молодежи и спорту необходимо уделять внимание всем видам спорта, на что требуется много усилий и времени. Одна из целей, по словам Хагба, которую удалось достичь – увеличение количества матчей в Высшей футбольной лиге. Важнейшим событием он также назвал организацию прямых трансляций игр, что привело к повышению интереса к футболу в республике. Кроме того, за последние два года были проведены турнир, а затем и чемпионат среди сельских команд, добавил Хагба. Кандидатура Логуа была единственной, за него проголосовали единогласно. По мнению Хагба, бывший капитан национальной сборной справится с руководством отечественным футболом.Вице-президентом ФФА избрали Анри Хагба.В 2016 году стал чемпионом мира по версии ConIFA в составе сборной. В 2018 и 2019 годах – футболист года в Абхазии, в 2019 году стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив в 15 играх 10 мячей. Свою футбольную карьеру Логуа завершил. Федерацию футбола Абхазии в разные годы возглавляли: Владимир Миканба, Валерий Аршба, Рафаэль Ампар, Геннадий Цвинария, Артур Миквабия, Леонид Дзапшба, Джемал Губаз, Руслан Аджинджал. С 2017 по 2020 годы организацией руководил Джума Кварацхелия и Таращ Хагба с 2021 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230124/tarasch-khagba-naznachen-glavoy-goskomsporta-abkhazii-1043762855.html
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спорт, футбол, абхазия
Избран новый глава Федерации футбола Абхазии
16:25 24.02.2023 (обновлено: 17:21 24.02.2023)
Пост руководителя Федерации футбола Абхазии с марта 2021 года занимал Таращ Хагба, которого в январе этого года назначили главой Государственного комитета по делам молодежи и спорту.
СУХУМ, 24 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Шабат Логуа избран президентом Федерации футбола Абхазии на внеочередной отчетно-выборной конференции ФФА в пятницу, 24 февраля.
Открывая встречу, руководитель Федерации футбола Таращ Хагба сообщил, что принял решение покинуть пост, так как председателю Госкомитета по делам молодежи и спорту необходимо уделять внимание всем видам спорта, на что требуется много усилий и времени.
Одна из целей, по словам Хагба, которую удалось достичь – увеличение количества матчей в Высшей футбольной лиге.
Важнейшим событием он также назвал организацию прямых трансляций игр, что привело к повышению интереса к футболу в республике.
Кроме того, за последние два года были проведены турнир, а затем и чемпионат среди сельских команд, добавил Хагба.
Кандидатура Логуа была единственной, за него проголосовали единогласно. По мнению Хагба, бывший капитан национальной сборной справится с руководством отечественным футболом.
Вице-президентом ФФА избрали Анри Хагба.
Шабат Логуа – воспитанник сухумского "Нарта", учился в футбольной академии имени Юрия Коноплева и выступал за ее команду в 2011—2013 годах. В составе сухумской команды дважды выиграл чемпионат страны и дважды национальный кубок.
В 2016 году стал чемпионом мира по версии ConIFA в составе сборной. В 2018 и 2019 годах – футболист года в Абхазии, в 2019 году стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив в 15 играх 10 мячей. Свою футбольную карьеру Логуа завершил.
Федерацию футбола Абхазии в разные годы возглавляли: Владимир Миканба, Валерий Аршба, Рафаэль Ампар, Геннадий Цвинария, Артур Миквабия, Леонид Дзапшба, Джемал Губаз, Руслан Аджинджал. С 2017 по 2020 годы организацией руководил Джума Кварацхелия и Таращ Хагба с 2021 года.