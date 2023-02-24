https://sputnik-abkhazia.ru/20230224/pochti-90-apparatov-dlya-dobychi-kriptovalyut-izyali-v-abkhazii-za-tri-dnya-1044303688.html
Почти 90 аппаратов для добычи криптовалют изъяли в Абхазии за три дня
Почти 90 аппаратов для добычи криптовалют изъяли в Абхазии за три дня
По распоряжению президента Абхазии Аслана Бжания 6 февраля был создан республиканский штаб по борьбе с незаконной добычей криптовалют. 24.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-24T18:10+0300
2023-02-24T18:10+0300
2023-02-24T18:10+0300
энергетическая отрасль абхазии
майнинг в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Сотрудники МВД Абхазии с 20 по 23 февраля обнаружили и изъяли 88 аппаратов для добычи криптовалют. Рейды проводились во всех районах республики:Со дня создания штаба по борьбе с майнингом найдено и изъято 1050 аппаратов.
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майнинг в абхазии, абхазия
майнинг в абхазии, абхазия
Почти 90 аппаратов для добычи криптовалют изъяли в Абхазии за три дня
По распоряжению президента Абхазии Аслана Бжания 6 февраля был создан республиканский штаб по борьбе с незаконной добычей криптовалют.
СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Сотрудники МВД Абхазии с 20 по 23 февраля обнаружили и изъяли 88 аппаратов для добычи криптовалют.
Рейды проводились во всех районах республики:
в Гудаутском районе — 27 аппаратов;
в Ткуарчале — 3 аппарата.
Со дня создания штаба по борьбе с майнингом найдено и изъято 1050 аппаратов.