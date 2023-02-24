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https://sputnik-abkhazia.ru/20230224/polnomochnyy-predstavitel-abkhazii-v-pridnestrove-rasskazal-o-situatsii-v-regione-1044301460.html
Полномочный представитель Абхазии в Приднестровье рассказал о ситуации в регионе
Полномочный представитель Абхазии в Приднестровье рассказал о ситуации в регионе
Ранее Минобороны России сообщало, что киевские власти активизировали подготовку к вторжению в Приднестровье. 24.02.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Ситуация в Приднестровье остается спокойной и стабильной, все органы госвласти работают в штатном режиме, несмотря на сообщения о возможных провокациях на границе с Украиной. Об этом в телефонном разговоре замминистра МИД Абхазии Ираклию Тужба сообщил полномочный представитель Александр Ватаман. Министерство обороны России сообщило, что киевские власти активизировали подготовку к вторжению в Приднестровье, это представляет угрозу для российских миротворцев.В ведомстве отметили, что сейчас рядом с украинско-приднестровской границей фиксируется значительное скопление личного состава и украинской военной техники, развертывание артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230224/ekspert-otsenil-veroyatnost-zakhvata-armiey-ukrainy-pridnestrovya-1044293219.html
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украина, приднестровская молдавская республика, россия, абхазия, политика
украина, приднестровская молдавская республика, россия, абхазия, политика

Полномочный представитель Абхазии в Приднестровье рассказал о ситуации в регионе

15:30 24.02.2023 (обновлено: 17:19 24.02.2023)
© Sputnik / Вадим Савицкий / Перейти в фотобанкВизит министра обороны РФ С. Шойгу в Молдавию
Визит министра обороны РФ С. Шойгу в Молдавию - Sputnik Абхазия, 1920, 24.02.2023
© Sputnik / Вадим Савицкий
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Ранее Минобороны России сообщало, что киевские власти активизировали подготовку к вторжению в Приднестровье.
СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Ситуация в Приднестровье остается спокойной и стабильной, все органы госвласти работают в штатном режиме, несмотря на сообщения о возможных провокациях на границе с Украиной. Об этом в телефонном разговоре замминистра МИД Абхазии Ираклию Тужба сообщил полномочный представитель Александр Ватаман.

Приднестровская сторона придерживается мирного механизма решения всех противоречий путем переговоров, отметил Ватаман.

Министерство обороны России сообщило, что киевские власти активизировали подготовку к вторжению в Приднестровье, это представляет угрозу для российских миротворцев.
Эксперт оценил вероятность захвата Приднестровья армией Украины - Sputnik Абхазия, 1920, 24.02.2023
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Эксперт оценил вероятность захвата армией Украины Приднестровья
12:35
В ведомстве отметили, что сейчас рядом с украинско-приднестровской границей фиксируется значительное скопление личного состава и украинской военной техники, развертывание артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии.
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