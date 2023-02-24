https://sputnik-abkhazia.ru/20230224/polnomochnyy-predstavitel-abkhazii-v-pridnestrove-rasskazal-o-situatsii-v-regione-1044301460.html

Полномочный представитель Абхазии в Приднестровье рассказал о ситуации в регионе

Полномочный представитель Абхазии в Приднестровье рассказал о ситуации в регионе

Ранее Минобороны России сообщало, что киевские власти активизировали подготовку к вторжению в Приднестровье. 24.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-24T15:30+0300

2023-02-24T15:30+0300

2023-02-24T17:19+0300

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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Ситуация в Приднестровье остается спокойной и стабильной, все органы госвласти работают в штатном режиме, несмотря на сообщения о возможных провокациях на границе с Украиной. Об этом в телефонном разговоре замминистра МИД Абхазии Ираклию Тужба сообщил полномочный представитель Александр Ватаман. Министерство обороны России сообщило, что киевские власти активизировали подготовку к вторжению в Приднестровье, это представляет угрозу для российских миротворцев.В ведомстве отметили, что сейчас рядом с украинско-приднестровской границей фиксируется значительное скопление личного состава и украинской военной техники, развертывание артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230224/ekspert-otsenil-veroyatnost-zakhvata-armiey-ukrainy-pridnestrovya-1044293219.html

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