https://sputnik-abkhazia.ru/20230224/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-25-i-26-fevralya-1044305849.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 25 и 26 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 25 и 26 февраля

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием азиатского антициклона. 24.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-24T19:55+0300

2023-02-24T19:55+0300

2023-02-24T19:55+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. В выходные дни, 25 и 26 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +8°С до +13°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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2023

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погода в абхазии