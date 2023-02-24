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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 25 и 26 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 25 и 26 февраля
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием азиатского антициклона. 24.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-24T19:55+0300
2023-02-24T19:55+0300
2023-02-24T19:55+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. В выходные дни, 25 и 26 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +8°С до +13°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 25 и 26 февраля
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием азиатского антициклона.
СУХУМ, 24 фев – Sputnik. В выходные дни, 25 и 26 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +8°С до +13°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.