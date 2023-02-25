https://sputnik-abkhazia.ru/20230225/fond-ashana-otkryl-povtornye-sbory-na-pomosch-dvoim-podopechnym-1044308250.html

Фонд "Ашана" открыл повторные сборы на помощь двоим подопечным

Фонд "Ашана" открыл повторные сборы на помощь двоим подопечным

О способах оказания помощи детям можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана" и в социальных сетях. 25.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-25T09:56+0300

2023-02-25T09:56+0300

2023-02-25T09:56+0300

в абхазии

абхазия

культурно-благотворительный фонд "ашана"

новости

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СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл повторный сбор на лечение двух подопечных - 12-летней Николь Аргун и пятилетнего Шабата Голандзия, сообщается в соцсетях фонда.У Николь симптоматическая фокальная эпилепсия, ДЦП, правосторонний гемипарез. Несколько раз фонд открывал сборы на ее лечение, благодаря чему были достигнуты хорошие результаты. В ноябре 2022 года девочка проходила лечение в медицинском центре в Турции - "Медикал парк Газиосманпаша". Там врачи зафиксировали ухудшение зрения, рекомендовали наблюдение у специалиста по месту проживания.После лечения была достигнута ремиссия по эпилепсии, но Николь необходимо отправить в Турцию для повторного обследования. По результатам поездки она может избавиться от приступов навсегда. На это нужно собрать 270 тысяч рублей. У Шабата Голандзия ДЦП. До пяти лет он не мог ходить самостоятельно и держать спину. В 2019 году мальчик прошел курс лечения в российской клинике, научился опираться на носочки и вставать на полную стопу. Кроме того, Шабат посещает курсы реабилитации в Абхазии. Для закрепления результатов, ребенку нужно пройти очередной курс реабилитации и ежедневно заниматься со специалистом. "Ашана" собирает для этой цели 300 549 рублей, 170 520 из которых уже собраны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210712/S-pesney-po-zhizni-fond-Ashana-otkryl-sbor-sredstv-dlya-Nikol-Argun-1032822331.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20191219/Uverennym-shagom-v-buduschee-fond-Ashana-otkryl-sbor-na-lechenie-Shabata-Golandziya-1029055242.html

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