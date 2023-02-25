https://sputnik-abkhazia.ru/20230225/glava-mvd-abkhazii-provel-vyezdnoe-soveschanie-v-gagrskom-rayone-1044308423.html

Глава МВД Абхазии провел выездное совещание в Гагрском районе

Глава МВД Абхазии провел выездное совещание в Гагрском районе

Ранее подобные совещания были проведены в Ткуарчалском, Галском, Очамчырском и Гудаутском районах. 25.02.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба провел выездное совещание в Гагрском районе, сообщает пресс-служба МВД. По словам исполняющего обязанности начальника районной милиции Дениса Айба, в 2022 году в районе было совершено 145 преступлений. 125 из них было раскрыто, таким образом, раскрываемость составила 86,2%.К категории тяжких относятся 27 преступлений, 15 из них были раскрыты. 69 преступлений были совершены в Гагре, их них раскрыты 54. В прошлом году в районе, добавил Айба, было совершено 149 преступлений, из которых было раскрыто 120. Айба добавил, что в от суда и следствия скрываются 42 человека, трое были задержаны, 16 пропали без вести. Что до ситуации на дорогах, то в прошлом году в ДТП в районе погибли 19 человек. На совещании отметили проблемы, которые этому способствуют - отсутствие освещения и прямая трасса до Псоу, на которой часто ездят с превышением скорости. Поручено усилить работу ГАИ в этом направлении.Также глава МВД подчеркнул необходимость предупреждения преступлений и того, что подготовку к курортному сезону нужно начинать уже сегодня. Он отметил, что обычно кражи совершают одни и те же люди, и они должны быть постоянно в поле зрения оперативников. Отмечена была и необходимость усиления работы в с снятии с машин тонировки, не соответствующей нормам, и помощи населению в регистрации гражданского оружия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230224/zaderzhan-podozrevaemyy-v-podryve-avtomobilya-v-gudaute--1044306044.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230222/valter-butba-provel-vyezdnoe-soveschanie-v-gudautskom-rayone-1044262350.html

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