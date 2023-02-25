https://sputnik-abkhazia.ru/20230225/glava-mvd-abkhazii-provel-vyezdnoe-soveschanie-v-gagrskom-rayone-1044308423.html
Глава МВД Абхазии провел выездное совещание в Гагрском районе
Глава МВД Абхазии провел выездное совещание в Гагрском районе
Ранее подобные совещания были проведены в Ткуарчалском, Галском, Очамчырском и Гудаутском районах. 25.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-25T10:52+0300
2023-02-25T10:52+0300
2023-02-25T10:52+0300
мвд абхазии
в абхазии
абхазия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/06/1036616789_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_93bb592976707269e356c9fbf83bfd87.jpg
СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба провел выездное совещание в Гагрском районе, сообщает пресс-служба МВД. По словам исполняющего обязанности начальника районной милиции Дениса Айба, в 2022 году в районе было совершено 145 преступлений. 125 из них было раскрыто, таким образом, раскрываемость составила 86,2%.К категории тяжких относятся 27 преступлений, 15 из них были раскрыты. 69 преступлений были совершены в Гагре, их них раскрыты 54. В прошлом году в районе, добавил Айба, было совершено 149 преступлений, из которых было раскрыто 120. Айба добавил, что в от суда и следствия скрываются 42 человека, трое были задержаны, 16 пропали без вести. Что до ситуации на дорогах, то в прошлом году в ДТП в районе погибли 19 человек. На совещании отметили проблемы, которые этому способствуют - отсутствие освещения и прямая трасса до Псоу, на которой часто ездят с превышением скорости. Поручено усилить работу ГАИ в этом направлении.Также глава МВД подчеркнул необходимость предупреждения преступлений и того, что подготовку к курортному сезону нужно начинать уже сегодня. Он отметил, что обычно кражи совершают одни и те же люди, и они должны быть постоянно в поле зрения оперативников. Отмечена была и необходимость усиления работы в с снятии с машин тонировки, не соответствующей нормам, и помощи населению в регистрации гражданского оружия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230224/zaderzhan-podozrevaemyy-v-podryve-avtomobilya-v-gudaute--1044306044.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230222/valter-butba-provel-vyezdnoe-soveschanie-v-gudautskom-rayone-1044262350.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/06/1036616789_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_090e1fbebf04d0c74d1b8c4bc046128f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мвд абхазии, абхазия, новости
мвд абхазии, абхазия, новости
Глава МВД Абхазии провел выездное совещание в Гагрском районе
Ранее подобные совещания были проведены в Ткуарчалском, Галском, Очамчырском и Гудаутском районах.
СУХУМ, 25 фев - Sputnik
. Министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба провел выездное совещание в Гагрском районе, сообщает
пресс-служба МВД.
"Гагрский район на особом счету ввиду своей загруженности в курортный сезон, оттого требования к уголовному розыску здесь повышенные," - сказал Бутба на совещании.
По словам исполняющего обязанности начальника районной милиции Дениса Айба, в 2022 году в районе было совершено 145 преступлений. 125 из них было раскрыто, таким образом, раскрываемость составила 86,2%.
К категории тяжких относятся 27 преступлений, 15 из них были раскрыты. 69 преступлений были совершены в Гагре, их них раскрыты 54.
В прошлом году в районе, добавил Айба, было совершено 149 преступлений, из которых было раскрыто 120.
Айба добавил, что в от суда и следствия скрываются 42 человека, трое были задержаны, 16 пропали без вести.
Что до ситуации на дорогах, то в прошлом году в ДТП в районе погибли 19 человек. На совещании отметили проблемы, которые этому способствуют - отсутствие освещения и прямая трасса до Псоу, на которой часто ездят с превышением скорости. Поручено усилить работу ГАИ в этом направлении.
Также глава МВД подчеркнул необходимость предупреждения преступлений и того, что подготовку к курортному сезону нужно начинать уже сегодня. Он отметил, что обычно кражи совершают одни и те же люди, и они должны быть постоянно в поле зрения оперативников.
Отмечена была и необходимость усиления работы в с снятии с машин тонировки, не соответствующей нормам, и помощи населению в регистрации гражданского оружия.