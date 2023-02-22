https://sputnik-abkhazia.ru/20230222/valter-butba-provel-vyezdnoe-soveschanie-v-gudautskom-rayone-1044262350.html

Вальтер Бутба провел выездное совещание в Гудаутском районе

Вальтер Бутба провел выездное совещание в Гудаутском районе

СУХУМ, 22 фев – Sputnik. Министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба провел выездное совещание в РОВД Гудаутского района, сообщает пресс-служба МВД... 22.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-22T11:48+0300

2023-02-22T11:48+0300

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СУХУМ, 22 фев – Sputnik. Министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба провел выездное совещание в РОВД Гудаутского района, сообщает пресс-служба МВД республики.На совещании начальник ОВД Гудаутского района Зосма Гицба привел данные о работе, проделанной за год.За 2022 год в районе было зарегистрировано 111 преступлений, 97 из них были раскрыты. В 2021 году было зарегистрировано 85 преступлений, раскрыто 72.В том числе в 2022 году в районе совершено одно убийство с покушением, одно изнасилование, 19 краж, три грабежа. Из 38 человек, находящихся в розыске, были задержаны пятеро, еще семеро считаются пропавшими без вести.Также сотрудники правоохранительных органов выявили 22 факта незаконного хранения и ношения оружия, 43 факта незаконного оборота наркотиков, один факт хулиганства.За год на дорогах района было зарегистрировано 48 автомобильных аварий, в которых погибли 14 человек. В 2021 году в 47 дорожно-транспортных происшествиях погибли 14 человек. Было составлено 6 152 протокола за нарушение ПДД, 505 из них – за вождение в алкогольном или наркотическом опьянении. 340 нарушителей были лишены водительских прав. Общая сумма штрафов составила более 7,9 миллиона рублей.В целом глава МВД положительно оценил работу районного УВД, поручив при этом усилить деятельность по поиску людей, находящихся в розыске, которые могут скрываться в деревнях, а также по выявлению ферм по добыче криптовалют.

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