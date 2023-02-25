https://sputnik-abkhazia.ru/20230225/nodar-avidzba-prinyal-uchastie-v-meropriyatiyakh-v-chest-yubileya-minoborony-yuzhnoy-osetii-1044319741.html

Нодар Авидзба принял участие в мероприятиях в честь юбилея Минобороны Южной Осетии

Нодар Авидзба принял участие в мероприятиях в честь юбилея Минобороны Южной Осетии

В мероприятиях также принимают участие министр обороны Южной Осетии Марат Павлов, посол России в республике Марат Кулахметов, депутатский корпус во главе с... 25.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-25T16:16+0300

2023-02-25T16:16+0300

2023-02-25T16:16+0300

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СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Заместитель министра обороны Абхазии, генерал-майор Нодар Авидзба принимает участие в торжественных мероприятиях в в честь Дня защитника Отечества и 30-летия образования Минобороны Южной Осетии в Цхинвале. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.Нодар Авидзба прибыл во главе делегации из Абхазии, поприветствовал собравшихся на осетинском языке и зачитал поздравительную телеграмму от имени главы минобороны Абхазии Владимира Ануа.Гостям мероприятия показали фильм об истории становления оборонного ведомства, в который включены реальные фрагменты военной хроники прошлых лет и интервью с ветеранами. Также они принимали участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу памяти военнослужащих, павших в ходе отражения грузинской военной агрессии против Южной Осетии с 1993 по 2008 год.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230217/sostoyalsya-operativnyy-sbor-rukovodstva-vooruzhennykh-sil-abkhazii-1044196835.html

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