https://sputnik-abkhazia.ru/20230225/novuyu-knigu-ekateriny-bebia-prezentovali-v-sukhume-1044325643.html

Новую книгу Екатерины Бебиа презентовали в Сухуме

Новую книгу Екатерины Бебиа презентовали в Сухуме

Книга состоит из девяти глав, и рассказывает о журналисткой этике, авторских правах и об абхазской журналистике в условиях глобализации. 25.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-25T21:12+0300

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СУХУМ, 25 фев - Sputnik, Сария Кварацхелия. Книгу известного абхазского журналиста Екатерины Бебиа "Средства массовой информации в условиях мировой глобализации" презентовали в Сухуме."Работа была готова к изданию давно, однако на протяжении 10 лет ее не удавалось издать. Все это время я дополняла книгу. Как известно, средства массовой информации не стоят на месте, все меняется. Интересно, что в книге отражено то, как менялась абхазская журналистика за этот период. Да, были сложности с изданием. Но, как говорится, всему свое время", - отметила Бебиа.Основная часть книги "Средства массовой информации в условиях мировой глобализации" написана на абхазском языке, но в ней также есть статьи на русском.Книга состоит из девяти глав и рассказывает о журналисткой этике, авторских правах, о том, как современные процессы отразились на абхазской журналистике, какова роль рекламы в СМИ. Среди прочего в ней содержится исследование того, как СМИ влияют на общественное мнение.Пособие "Средства массовой информации в условиях мировой глобализации" издано в типографии Краснодара тиражом в 300 экземпляров. Книга пока не вышла в продажу.Екатерина Бебиа – известный абхазский журналист, публицист, профессор Кубанского государственного университета, лауреат премии Союза журналистов Абхазии "За мужество и профессионализм в период войны 1992-1993 годов".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230220/rossiyskaya-zhurnalistka-elena-zubarkina-vystupila-s-lektsiey-v-agu-1044236618.html

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