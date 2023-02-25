https://sputnik-abkhazia.ru/20230225/yunye-sportsmenki-iz-abkhazii-zanyali-prizovye-mesta-na-pervenstve-yufo-po-boksu-1044309354.html

Юные спортсменки из Абхазии заняли призовые места на первенстве ЮФО по боксу

Юные спортсменки из Абхазии заняли призовые места на первенстве ЮФО по боксу

Три представительницы Абхазии принимали участие в соревнованиях в составе команды из Краснодарского края. 25.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-25T11:44+0300

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СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Спортсменки из Абхазии Белена Квициния, Диана Мелконян и Диана Багарян заняли призовые места на первенстве Южного федерального округа по боксу среди девушек от 13 до 22 лет. Об этом сообщает Госкомспорта Абхазии. Представительницы Абхазии в составе команды Краснодарского края заняли два первых и одно третье места.Соревнования проходили с 20 по 25 февраля в Элисте. В них приняли участие более 200 спортсменок из Калмыкии, Адыгеи, Крыма, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, Краснодарского края и города Севастополь.По итогам соревнований будет сформирована сборная команда округа, которая примет участие в первенстве России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230221/batal-chezhiya-provedet-boy-za-zvanie-chempiona-rossii-po-boksu--1044254000.html

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