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Юные спортсменки из Абхазии заняли призовые места на первенстве ЮФО по боксу
Юные спортсменки из Абхазии заняли призовые места на первенстве ЮФО по боксу
Три представительницы Абхазии принимали участие в соревнованиях в составе команды из Краснодарского края. 25.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-25T11:44+0300
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СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Спортсменки из Абхазии Белена Квициния, Диана Мелконян и Диана Багарян заняли призовые места на первенстве Южного федерального округа по боксу среди девушек от 13 до 22 лет. Об этом сообщает Госкомспорта Абхазии. Представительницы Абхазии в составе команды Краснодарского края заняли два первых и одно третье места.Соревнования проходили с 20 по 25 февраля в Элисте. В них приняли участие более 200 спортсменок из Калмыкии, Адыгеи, Крыма, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, Краснодарского края и города Севастополь.По итогам соревнований будет сформирована сборная команда округа, которая примет участие в первенстве России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230221/batal-chezhiya-provedet-boy-za-zvanie-chempiona-rossii-po-boksu--1044254000.html
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Юные спортсменки из Абхазии заняли призовые места на первенстве ЮФО по боксу
Три представительницы Абхазии принимали участие в соревнованиях в составе команды из Краснодарского края.
СУХУМ, 25 фев - Sputnik.
Спортсменки из Абхазии Белена Квициния, Диана Мелконян и Диана Багарян заняли призовые места на первенстве Южного федерального округа по боксу среди девушек от 13 до 22 лет. Об этом сообщает
Госкомспорта Абхазии.
Представительницы Абхазии в составе команды Краснодарского края заняли два первых и одно третье места.
"Белена Квициния и Диана Мелконян стали победительницами, Диана Багарян заняла третье место. Тренируют спортсменок Давид Авидзба и старший тренер сборной Абхазии Эдуард Депелян", - сообщил главный тренер Абхазии по боксу Аслан Ахба.
Соревнования проходили с 20 по 25 февраля в Элисте. В них приняли участие более 200 спортсменок из Калмыкии, Адыгеи, Крыма, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, Краснодарского края и города Севастополь.
По итогам соревнований будет сформирована сборная команда округа, которая примет участие в первенстве России.