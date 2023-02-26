https://sputnik-abkhazia.ru/20230226/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-27-fevralya-1044322954.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 27 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 27 февраля

Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием азиатского антициклона. 26.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-26T17:30+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 26 фев – Sputnik. В понедельник, 27 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - высокое.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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2023

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погода в абхазии