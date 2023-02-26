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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 27 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 27 февраля
Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием азиатского антициклона. 26.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-26T17:30+0300
2023-02-26T17:30+0300
2023-02-26T18:52+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 26 фев – Sputnik. В понедельник, 27 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - высокое.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 27 февраля
17:30 26.02.2023 (обновлено: 18:52 26.02.2023)
Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием азиатского антициклона.
СУХУМ, 26 фев – Sputnik. В понедельник, 27 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - высокое.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +9°С до +14°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.