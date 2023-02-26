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Сотрудники СГБ обнаружили криптоферму в Сухуме
Сотрудники СГБ обнаружили криптоферму в Сухуме
Майнинг криптовалют в Абхазии и ввоз соответствующего оборудования в республику запрещены до 31 декабря 2023 года. 26.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-26T08:55+0300
2023-02-26T08:55+0300
2023-02-26T11:07+0300
энергетическая отрасль абхазии
майнинг в абхазии
абхазия
служба безопасности республики абхазия
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СУХУМ, 26 фев -- Sputnik. Сотрудники Службы госбезопасности обнаружили криптоферму на территории автомастерской на улице Гумистинская, 3, об этом пишет агентство Апсныпресс. По распоряжению президента Абхазии Аслана Бжания 6 февраля был создан республиканский штаб по борьбе с незаконной добычей криптовалют.Со дня создания штаба по 23 февраля было найдено и изъято 1050 аппаратов.
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майнинг в абхазии, абхазия, служба безопасности республики абхазия
майнинг в абхазии, абхазия, служба безопасности республики абхазия
Сотрудники СГБ обнаружили криптоферму в Сухуме
08:55 26.02.2023 (обновлено: 11:07 26.02.2023)
Майнинг криптовалют в Абхазии и ввоз соответствующего оборудования в республику запрещены до 31 декабря 2023 года.
СУХУМ, 26 фев -- Sputnik. Сотрудники Службы госбезопасности обнаружили криптоферму на территории автомастерской на улице Гумистинская, 3, об этом пишет агентство Апсныпресс.
Всего на объекте был обнаружен 171 аппарат для добычи криптовалют.
По распоряжению президента Абхазии Аслана Бжания 6 февраля был создан республиканский штаб по борьбе с незаконной добычей криптовалют.
Со дня создания штаба по 23 февраля было найдено и изъято 1050 аппаратов.