https://sputnik-abkhazia.ru/20230226/sotrudniki-sgb-obnaruzhili-kriptofermu-v-sukhume--1044327068.html

Сотрудники СГБ обнаружили криптоферму в Сухуме

Сотрудники СГБ обнаружили криптоферму в Сухуме

Майнинг криптовалют в Абхазии и ввоз соответствующего оборудования в республику запрещены до 31 декабря 2023 года. 26.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-26T08:55+0300

2023-02-26T08:55+0300

2023-02-26T11:07+0300

энергетическая отрасль абхазии

майнинг в абхазии

абхазия

служба безопасности республики абхазия

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СУХУМ, 26 фев -- Sputnik. Сотрудники Службы госбезопасности обнаружили криптоферму на территории автомастерской на улице Гумистинская, 3, об этом пишет агентство Апсныпресс. По распоряжению президента Абхазии Аслана Бжания 6 февраля был создан республиканский штаб по борьбе с незаконной добычей криптовалют.Со дня создания штаба по 23 февраля было найдено и изъято 1050 аппаратов.

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майнинг в абхазии, абхазия, служба безопасности республики абхазия