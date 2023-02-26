https://sputnik-abkhazia.ru/20230226/soyuz-zhurnalistov-abkhazii-nazval-pobediteley-konkursa-maloizvestnye-istorii-voyny---1044327618.html

Союз журналистов Абхазии назвал победителей конкурса "Малоизвестные истории войны"

Союз журналистов Абхазии назвал победителей конкурса "Малоизвестные истории войны"

Прием заявок на конкурс Союза журналистов Абхазии "Малоизвестные истории войны" проходил с 1 апреля по 1 ноября 2022 года. 26.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-26T15:41+0300

2023-02-26T15:41+0300

2023-02-26T15:41+0300

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СУХУМ, 26 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Союз журналистов Абхазии подвел итоги творческого конкурса "Малоизвестные истории войны" 26 февраля накануне Дня работников СМИ. Информационное агентство Sputnik Абхазия удостоилось специального диплома за цикл передач "Недетские истории", в котором дети войны рассказывают о себе, и как война изменила их жизнь.Корреспондент Sputnik Сария Кварацхелия и ее история "Как создавался абхазский фронтовой хит" стала победителем в номинации "Радио и информационные агентства", второе место в номинации досталось Елане Ласурия за цикл радиопередач о добровольцах "Время и люди" на Абхазском радио.В номинации "Телевидение" победа досталась журналистке Абхазского телевидения Аруне Чагава за телепередачу "Ветераны о войне и мире", второе место заняла корреспондентка АбазаТВ Анастасия Никонова и ее репортаж "Каменный образ", третье место также осталось за сотрудницей АГРТК Астандой Кецба за очерк "Рыцарь Кавказа" о Султане Сосналиеве. Специального диплома в этой номинации удостоилась Лана Абшилава за телефильм "Художники на войне". Победители в номинации "Печать":Специальный диплом получила Гугуца Джикирба за очерк "По следам воспоминаний" в газете "Апсны". Всего на конкурс Союза журналистов было прислано 25 работ, из них девять телепередач и репортажей, 11 печатных материалов и пять материалов от радио и интернет-изданий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/devchonka-v-forme-kak-sozdavalsya-abkhazskiy-frontovoy-khit-1041763033.html

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