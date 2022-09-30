https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/devchonka-v-forme-kak-sozdavalsya-abkhazskiy-frontovoy-khit-1041763033.html

Девчонка в военной форме: как создавался абхазский фронтовой хит

Девчонка в военной форме: как создавался абхазский фронтовой хит

В декабре 1992 года зародился один из главных хитов Отечественной войны народа Абхазии - “Девчонка в военной форме” (Аҧҳәызба ар рымаҭәа зшәу - прим.). Песня... 30.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-30T11:28+0300

2022-09-30T11:28+0300

2022-09-30T12:28+0300

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отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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Об авторе песни, о том, кому она посвящалась, как стала военным хитом и символом всех женщин на войне, читайте в материале Sputnik.SputnikВ Абхазии, наверное, нет человека, который не знаком с военным хитом “Девчонка в военной форме”. Однако, мало кто знает историю песни и ее автора. Именно об этом и пойдет наш рассказ.Хотел на войну, попал на радио14 августа 1992 года вооруженные силы Госсовета Грузии напали на Абхазию. Несмотря на превосходящие силы противника, маленький народ решил не сдаваться. После того, как верховный главнокомандующий Абхазии Владислав Ардзинба объявил о начале мобилизации, 21-летний Даур Зантария из села Лыхны решил отправиться на защиту родины. После оккупации Сухума грузинскими войсками, журналисты Абхазского радио и телевидения были вынуждены работать из Гудауты. Технически все было налажено, но ощущалась острая нехватка кадров. И тогда известный абхазский журналист Екатерина Бебия вспомнила о своем студенте Дауре Зантария.“Даур был прекрасным студентом, учился хорошо, чувствовалась его любовь и преданность родине. Когда началась война, нам однозначно не хватало журналистов. И потому я пригласила Даура на Абхазское радио. На тот момент оно уже работало из Гудауты”, - рассказала Бебия.Сам Даур признается, что даже не представляет, как сложилась бы его жизнь, если бы тогда его не убедили пойти работать на радио вместо того, чтобы уехать на фронт.Так молодой поэт стал работать диктором и переводчиком. Часто писал он стихи о любви, о мире, разбавляя ими тяжелые фронтовые сводки.Песня, рожденная трагедиейВ редакцию радио часто приходили известные люди и бойцы с передовой. Среди них была молодая медсестра Жанна Гвинджия, у которой Екатерина Бебия уже брала интервью.“С Жанной я впервые встретилась на линии фронта. Это была удивительная девушка, она была медсестрой. Я записала с Жанной интервью, так мы с ней и подружились. После выхода интервью в эфир, Жанна пришла на Абхазское радио. Пришла не с пустыми руками, а со своей фотографией. Она сказала: "Катя, я настолько открыто рассказала тебе все, что у меня было на сердце во время интервью". Мне кажется, у нее уже тогда было предчувствие…”, - отмечает Екатерина Бебия.После этой встречи Жанна отправилась на Восточный фронт, чтобы оплакать убитого на войне брата. 14 декабря она вместе с женщинами и детьми, бежавшими из блокадного Ткуарчала, возвращалась на вертолете в Гудауту. Но ступить на землю им было не суждено. Вертолет был сбит над селом Лата. Все 87 человек, которые в нем были, погибли.Латская трагедия потрясла всю Абхазию. Но, как признается Екатерина Бебия, лично для нее ударом стала весть о гибели Жанны Гвинджия, с которой она за короткое время успела подружиться.На церемонию прощания с жертвами трагедии журналистка пришла с той самой фотографией, которую Жанна подарила ей перед отъездом.“Я стояла у могил и ждала, когда пронесут гроб с останками Жанны. И тут подходит молодой парень, который начинает рыдать у этой фотографии. Позже выяснилось, что это был молодой человек, с которым Жанна была помолвлена. После похорон, я так же, с фотографией в руках, вернулась на радио. Вернулась с разбитым сердцем. И тут меня встречает Даур Зантария, который начинает меня расспрашивать. Конечно, Даур был знаком с Жанной, она приходила к нам на радио, и мы не раз делали о ней передачи. Я знала, что он пишет стихи, и потому решила попросить его написать хотя бы строчку о Жанне”, - вспоминает Екатерина Бебия.Как признается Даур Зантария, раньше он никогда не писал стихи на заказ. Но Латская трагедия сильно тронула его, к тому же, веселую и жизнерадостную Жанну он знал лично.“О ней много рассказывали, говорили, что она героически спасала жизни людям, вытаскивала раненных с поля боя. Эта ситуация нас всех тронула, мы были в шоке. В ту же ночь я написал стих. Я старался не затрагивать тему войны, хотел создать лирическое произведение. И потому в стихе говорится о нежных чувствах, которые зародились во время войны”, - признается поэт.На следующее утро Даур зачитал стихотворение в редакции. Произведение, посвященное Жанне, поразило его коллег и в тот же вечер оно прозвучало в эфире. А на следующий день текст напечатали в газете “Бзыбь”.На стихотворение обратил внимание талантливый композитор Константин Ченгелия. Он нашел Даура Зантария и сказал ему, что хочет написать музыку на его стихи. Молодой поэт сразу же согласился. Тем более, раньше его произведения не использовались для создания песен.Песня появилась так же быстро, как и слова. Уже через несколько дней Константин Ченгелия дал послушать ее автору строк. Даур Зантария признается, что был доволен результатом, хотя композитор ввел небольшие изменения в текст. В частности, он изменил название - раньше стихотворение называлось "Памяти Жанны Гвинджия".“Именно Константин Ченгелия захотел назвать песню “Девчонка в военной форме". Мне этот вариант понравился больше. Тем более, что на фотографии, которую перед гибелью Жанна оставила на радио, она была в военной форме. Даур тоже согласился с этим”, - отметила Екатерина Бебия.Впервые песню “Девчонка в военной форме” исполнил ансамбль "Аиааира" (“Победа” - прим.), который был образован во время войны. Песня очень быстро приобрела популярность и стала символом для всех медсестер, работавших во время войны. Позже Екатерина Бебия сделала серию передач о женщинах в военной форме. Каждый выпуск начинался с песни Даура Зантария и Константина Ченгелия.После войны Даур Зантария забросил поэзию и долгое время не мог найти себя. Сегодня автор знаменитой песни живет в родном селе Лыхны и работает экскурсоводом в турфирме.Даур - автор более 100 стихов, а также песни “Не бойся, мама”.

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абхазия, овна, отечественная война народа абхазии (1992-1993)