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Харитон Агрба проведет бой с действующим чемпионом Южной Африки
Харитон Агрба проведет бой с действующим чемпионом Южной Африки
СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Харитон Агрба проведет свой одиннадцатый бой в профессиональной карьере с действующим чемпионом Южной Африки Дломо Принцем, сообщает... 27.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-27T09:35+0300
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СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Харитон Агрба проведет свой одиннадцатый бой в профессиональной карьере с действующим чемпионом Южной Африки Дломо Принцем, сообщает Госкомспорт Абхазии.Спортсмены будут биться десять раундов. Харитон Агрба – профессиональный спортсмен из Абхазии, выступает на турнирах под флагом России.Он мастер спорта международного класса, обладатель титулов WBA Fedecaribe, WBA Continental, IBF European, на профессиональном ринге с 2019 года.
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бокс, спорт, абхазия
Харитон Агрба проведет бой с действующим чемпионом Южной Африки
09:35 27.02.2023 (обновлено: 10:39 27.02.2023)
СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Харитон Агрба проведет свой одиннадцатый бой в профессиональной карьере с действующим чемпионом Южной Африки Дломо Принцем, сообщает Госкомспорт Абхазии.
Поединок состоится в рамках вечера бокса от RCC Boxing Promotions 7 марта в Екатеринбурге.
Спортсмены будут биться десять раундов.
Харитон Агрба – профессиональный спортсмен из Абхазии, выступает на турнирах под флагом России.
Он мастер спорта международного класса, обладатель титулов WBA Fedecaribe, WBA Continental, IBF European, на профессиональном ринге с 2019 года.