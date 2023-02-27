https://sputnik-abkhazia.ru/20230227/khariton-agrba-provedet-boy-s-deystvuyuschim-chempionom-yuzhnoy-afriki-1044340113.html

Харитон Агрба проведет бой с действующим чемпионом Южной Африки

Харитон Агрба проведет бой с действующим чемпионом Южной Африки

СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Харитон Агрба проведет свой одиннадцатый бой в профессиональной карьере с действующим чемпионом Южной Африки Дломо Принцем, сообщает... 27.02.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Харитон Агрба проведет свой одиннадцатый бой в профессиональной карьере с действующим чемпионом Южной Африки Дломо Принцем, сообщает Госкомспорт Абхазии.Спортсмены будут биться десять раундов. Харитон Агрба – профессиональный спортсмен из Абхазии, выступает на турнирах под флагом России.Он мастер спорта международного класса, обладатель титулов WBA Fedecaribe, WBA Continental, IBF European, на профессиональном ринге с 2019 года.

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