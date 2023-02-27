https://sputnik-abkhazia.ru/20230227/konkurs-soyuza-zhurnalistov-abkhazii-maloizvestnye-istorii-voyny-budet-prodolzhen--1044352926.html
Конкурс Союза журналистов Абхазии "Малоизвестные истории войны" будет продолжен
Конкурс Союза журналистов Абхазии "Малоизвестные истории войны" будет продолжен
Прием заявок на конкурс Союза журналистов Абхазии "Малоизвестные истории войны" проходил с 1 апреля по 1 ноября 2022 года. Итоги объявили 26 февраля этого... 27.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-27T18:55+0300
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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Конкурс Союза журналистов Абхазии "Малоизвестные истории войны" будет продолжен совместно с Государственной комиссией по празднованию 30-летия Дня Победы и Независимости, рассказал в интервью радио Sputnik председатель Союза Руслан Хашиг.Прием заявок на конкурс проходил с 1 апреля по 1 ноября 2022 года. Итоги объявили 26 февраля этого года.К участию будут приглашены также журналисты Северного Кавказа,чтобы "ни одна история и ни один ветеран не остались вне поле зрения журналистов".Сроки проведения конкурса утвердят на специальном заседании президиума СЖА.Каждое СМИ Абхазии сможет порекомендовать своих сотрудников для работы в качестве членов жюри.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230226/soyuz-zhurnalistov-abkhazii-nazval-pobediteley-konkursa-maloizvestnye-istorii-voyny---1044327618.html
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Конкурс Союза журналистов Абхазии "Малоизвестные истории войны" будет продолжен
18:55 27.02.2023 (обновлено: 18:56 27.02.2023)
Прием заявок на конкурс Союза журналистов Абхазии "Малоизвестные истории войны" проходил с 1 апреля по 1 ноября 2022 года. Итоги объявили 26 февраля этого года.
СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Конкурс Союза журналистов Абхазии "Малоизвестные истории войны" будет продолжен совместно с Государственной комиссией по празднованию 30-летия Дня Победы и Независимости, рассказал в интервью радио Sputnik председатель Союза Руслан Хашиг.
Прием заявок на конкурс проходил с 1 апреля по 1 ноября 2022 года. Итоги объявили 26 февраля этого года.
Продолжение конкурса позволит, по словам Хашиг, увеличить количество номинаций и призовой фонд.
К участию будут приглашены также журналисты Северного Кавказа,чтобы "ни одна история и ни один ветеран не остались вне поле зрения журналистов".
Сроки проведения конкурса утвердят на специальном заседании президиума СЖА.
Каждое СМИ Абхазии сможет порекомендовать своих сотрудников для работы в качестве членов жюри.