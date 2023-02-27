https://sputnik-abkhazia.ru/20230227/konkurs-soyuza-zhurnalistov-abkhazii-maloizvestnye-istorii-voyny-budet-prodolzhen--1044352926.html

Конкурс Союза журналистов Абхазии "Малоизвестные истории войны" будет продолжен

Конкурс Союза журналистов Абхазии "Малоизвестные истории войны" будет продолжен

Прием заявок на конкурс Союза журналистов Абхазии "Малоизвестные истории войны" проходил с 1 апреля по 1 ноября 2022 года. Итоги объявили 26 февраля этого... 27.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-27T18:55+0300

2023-02-27T18:55+0300

2023-02-27T18:56+0300

в абхазии

журналисты

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/07/03/1032760080_0:23:1280:743_1920x0_80_0_0_f1deda9db680d2f58683a8e491061eca.jpg

СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Конкурс Союза журналистов Абхазии "Малоизвестные истории войны" будет продолжен совместно с Государственной комиссией по празднованию 30-летия Дня Победы и Независимости, рассказал в интервью радио Sputnik председатель Союза Руслан Хашиг.Прием заявок на конкурс проходил с 1 апреля по 1 ноября 2022 года. Итоги объявили 26 февраля этого года.К участию будут приглашены также журналисты Северного Кавказа,чтобы "ни одна история и ни один ветеран не остались вне поле зрения журналистов".Сроки проведения конкурса утвердят на специальном заседании президиума СЖА.Каждое СМИ Абхазии сможет порекомендовать своих сотрудников для работы в качестве членов жюри.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230226/soyuz-zhurnalistov-abkhazii-nazval-pobediteley-konkursa-maloizvestnye-istorii-voyny---1044327618.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

журналисты, абхазия