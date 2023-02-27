https://sputnik-abkhazia.ru/20230227/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-28-fevralya-1044351980.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 28 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 28 февраля

Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием малоградиентного барического поля повышенного давления. 27.02.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Во вторник, 28 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, ночью и утром местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое, будет медленно понижаться.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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погода в абхазии