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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 28 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 28 февраля
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием малоградиентного барического поля повышенного давления. 27.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-27T16:50+0300
2023-02-27T16:50+0300
2023-02-27T17:16+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Во вторник, 28 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, ночью и утром местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое, будет медленно понижаться.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 28 февраля
16:50 27.02.2023 (обновлено: 17:16 27.02.2023)
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием малоградиентного барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Во вторник, 28 февраля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, ночью и утром местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое, будет медленно понижаться.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.