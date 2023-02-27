https://sputnik-abkhazia.ru/20230227/rossotrudnichestvo-v-abkhazii-podvelo-itogi-konkursa-sredi-shkolnikov-ko-dnyu-rodnogo-yazyka-1044350198.html

Россотрудничество в Абхазии подвело итоги конкурса среди школьников ко Дню родного языка

Россотрудничество в Абхазии подвело итоги конкурса среди школьников ко Дню родного языка

Конкурс сочинений состоялся ко Дню родного языка, который отмечается 21 февраля. Цель конкурса – укрепить позиции родного языка как гаранта диалога культур. 27.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-27T15:31+0300

2023-02-27T15:31+0300

2023-02-27T16:08+0300

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СУХУМ, 27 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Торжественная церемония награждения дипломами и призами республиканского конкурса сочинений "Язык есть исповедь народа, его душа и быт родной" состоялась в "Доме Москвы" 27 февраля.Всего на конкурс школьники из Абхазии отправили 56 сочинений и эссе. В состав экспертного жюри конкурса вошли сотрудники представительства Россотрудничества в Абхазии, доцент кафедры русского языка АГУ Рица Отырба, методист Управления образования Сухума Земфира Гунба, журналист Русудан Барганджия.Сотрудник представительства Россотрудничества Наталья Каюн отметила, что перед жюри стояла сложная задача – проанализировать, дать оценку работам школьников. Больше всего, по ее словам, членами жюри оценивалось описание жизненных ситуаций, личного опыта ребят.По итогам конкурса дипломом первой степени были награждены ученица школы №10 Сухума Соня Кубрава и ученик школы №4 Гагры Даниил Горющенко. Диплом второй степени был вручен – ученице Гудаутской первой школы Елизавете Квициния и ученице Ткуарчалской четвертой школы Анастасии Максумовой.Дипломы третьей степени получили – ученица Гагрской первой школы София Ажиба и ученица Сухумской школы №10 Салима Джения.По словам участницы конкурса Сони Кубрава, в написании работы она вдохновлялась опытом и примером старшего поколения и их отношением к языку."Я хотела попробовать свои силы, это первый конкурс, в котором я участвую, и я довольна результатом", – добавила она.Анастасия Максумова из Ткуарчала отметила, за основу темы сочинения взяла разницу между абхазским и русским языками в республике. По ее мнению, абхазский язык очень важен, однако и русский играет большую роль для Абхазии, так как многие на нем говорят."Я очень люблю русский язык и литературу, все благодаря учительнице. Я никогда не задумывалась о профессии учителя, но, когда увидела, как человек вдохновлен своей работой, с каким удовольствием рассказывает любую тему, мне захотелось", – призналась она.Все победители конкурса будут рекомендованы для участия в культурно-образовательной поездке "Здравствуй, Россия!".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230222/zdravstvuy-rossiya-molodezh-iz-abkhazii-primet-uchastie-v-obrazovatelnom-proekte-1044267748.html

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