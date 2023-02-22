https://sputnik-abkhazia.ru/20230222/zdravstvuy-rossiya-molodezh-iz-abkhazii-primet-uchastie-v-obrazovatelnom-proekte-1044267748.html

"Здравствуй, Россия!": молодежь из Абхазии примет участие в образовательном проекте

"Здравствуй, Россия!": молодежь из Абхазии примет участие в образовательном проекте

Программа культурно-образовательных поездок "Здравствуй, Россия!" предназначена для ребят в возрасте от 14 до 19 лет – победителей конкурсов, олимпиад и... 22.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-22T17:22+0300

2023-02-22T17:22+0300

2023-02-22T17:44+0300

в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 22 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Представительство Россотрудничества в Абхазии отбирает молодых людей из республики для участия в культурно-образовательном проекте "Здравствуй, Россия!". Об этом сообщает пресс-служба Россотрудничества.В течение года планируется несколько поездок молодежи из Абхазии. Формирование первой группы еще не началось, о нем объявят дополнительно."В течение года проходят конкурсы представительства, победители фиксируются протоколами. Как только появляется анонс поездки в рамках программы, мы смотрим на общий рейтинг победителей и предлагаем кандидатов. Кроме этого, с весны партнеры анонсируют свои конкурсы, победители которых также поедут", – сообщили в представительстве.Принять участие в культурно-образовательных программах "Здравствуй, Россия!" можно только один раз. Поездки бесплатные, все расходы осуществляются за счет Россотрудничества и партнерских организаций.В программу поездок традиционно входят обзорные экскурсии, посещение парков и музеев-заповедников, встречи с известными деятелями российской культуры и спорта, лекции-дискуссии, мастер-классы. Такие поездки позволяют молодежи из разных стран мира расширить кругозор и узнать настоящую, а не придуманную Россию.Проект "Здравствуй, Россия!" осуществляется с 2014 года, ежегодно в нем принимают участие более 700 детей из стран ближнего и дальнего зарубежья.В 2023 году юные соотечественники посетят детский центр "Артек", арт-кластер "Таврида", Алтай, Дагестан, Самарскую область, Санкт-Петербург, Свердловскую область, Северную Осетию, Ханты-Мансийский, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

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