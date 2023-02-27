https://sputnik-abkhazia.ru/20230227/rusdram-pokazhet-shest-spektakley-v-teatrakh-moskvy-1044345672.html

РУСДРАМ покажет шесть спектаклей в театрах Москвы

РУСДРАМ покажет шесть спектаклей в театрах Москвы

Шесть спектаклей Русского драматического театра покажут в Театральном центре "На Страстном" и театре Et Cetera. 27.02.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Русский драматический театр имени Фазиля Искандера выступит с гастролями в Москве с 7 по 11 апреля, рассказал Sputnik гендиректор театра Ираклий Хинтба.Гастроли откроются спектаклем "Софичка" 7 апреля, в 19:00, в центре "На Страстном".8 апреля, в 14:00, искандеровцы покажут на "Страстном" постановку "Радость вопреки всему". В этот же день, в 20:00, театр представит московскому зрителю премьеру "Красавец мужчина" по пьесе Островского, которая выйдет в РУСДРАМе 26 марта.9 апреля, в 14:00, в театре покажут "Последнего из ушедших" по роману Баграта Шинкуба, а в 20:00 – "Рассказ мула старого Хабуга".10 апреля в театре Et Cetera РУСДРАМ покажет "Солярис" – спектакль, который, по словам Хинтба, "определяет уровень нашего театра" как театра, который может выпускать спектакли уровня больших городов.Несмотря на плотный график приближающихся гастролей, в театре практически ежедневно показывают спектакли. Хинтба считает, что для театра такой режим нормальный и актеры должны выходить на сцену каждый день."Театр – это ежедневный непрерывный процесс, творческий, организационный. Когда театр существует в таком режиме, он способен демонстрировать высокие результаты. Удивляться тут не стоит, нам хочется работать еще больше. Я считаю, что актер должен выходить на сцену с понедельника по пятницу, а в субботу и воскресенье два раза в день. Вот тогда это хороший актер, готовый покорять вершины своей профессии", – отметил он.Гастроли в Москве станут первыми для РУСДРАМа в 2023 году. В марте 2022 года театр также выезжал в Москву и показал пять спектаклей – "Не обо мне", "Кьоджинские перепалки", "Игрок", "Последний из ушедших", "Радость вопреки всему".

https://sputnik-abkhazia.ru/20221231/premery-i-rastuschaya-truppa-rusdram-podvel-itogi-2022-goda-1043388337.html

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